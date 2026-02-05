Detenidos los atracadores de un banco en Cervantes (Lugo) cuando iban a robarlo otra vez

Agentes de la Guardia Civil han detenido, en el marco de la operación Dillinger, a los dos supuestos autores del atraco a una sucursal bancaria en el municipio lucense de Cervantes, en Os Ancares, precisamente cuando se disponían a perpetrar otro robo en la misma entidad.

La investigación de la Guardia Civil comenzó a raíz del atraco perpetrado en el mes de octubre en esa sucursal de Caixa Rural Galega en la localidad de Cervantes, cuando amenazaron a la empleada con un arma de fuego y lograron llevarse un botín de más de 70.000 euros.

Una vez visionadas las imágenes de las cámaras de seguridad del banco, los investigadores comprobaron que uno de los atracadores actuó con una coordinación «perfecta» para controlar a la empleada en el interior de la oficina bancaria y perpetrar el robo en un tiempo bastante reducido, incluso a pesar de esperar al retardo de seguridad de apertura de la caja fuerte.

Esa forma de proceder, explica la Comandancia de Lugo en un comunicado, «denota una alta profesionalidad y experiencia por parte de los autores de los hechos».

Según la Guardia Civil, los detenidos realizaban vigilancias periódicas en entidades bancarias, tanto en el momento de su apertura como en las horas posteriores, para controlar a las personas que accedían a ellas, el momento en el que lo hacían, la posible presencia policial, la frecuencia de paso de las patrullas y la identidad de los empleados, entre otros aspectos.

El pasado mes de enero se volvieron más activos y empezaron a realizar vigilancias más continuas, centrados únicamente en la sucursal bancaria de Cervantes, lo que hizo pensar a los investigadores que les seguían los pasos que, con una «alta probabilidad», estaban planeando asaltar de nuevo esa sucursal bancaria.

El «principal detenido» ya que cuenta con antecedentes penales por delitos de robo con violencia, especialmente en atracos a entidades bancarias, mientras que el otro arrestado cuenta con numerosos antecedentes por delitos de tráfico de drogas.

El principal investigado y su cómplice se desplazaban en el vehículo que usaban habitualmente hasta las inmediaciones de la sucursal cuando fueron interceptados por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Tras la detención de los sospechosos se procedió a realizar registros domiciliarios en las localidades coruñesas de Miño y Carral, en los que fueron intervenidas un arma corta, una peluca similar a la utilizada en el atraco de Cervantes, binoculares de visión nocturna, un dispositivo detector de frecuencias, una cámara con objetivos de largo alcance y varios terminales móviles