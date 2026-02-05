Sanidade confirma 12 casos de viruela del mono en Galicia

La Consellería de Sanidade ha notificado este jueves la existencia de 12 casos de Mpox, enfermedad conocida como viruela del mono, en Galicia en 2026. El primer caso informó de sus síntomas el 12 de diciembre de 2025 y el más reciente, el 26 de enero, según indica la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Todos los pacientes detectados son hombres, con un rango de edad de 35 a 65 años. Diez de ellos, además, se registran en la provincia de A Coruña, «sin poder establecer un vínculo común».

Desde Sanidade recuerdan que el «riesgo» en Galicia «sigue siendo muy bajo», pero insisten en «seguir unas recomendaciones básicas de prevención y actuación en el caso de presentar síntomas compatibles con Mpox o de haber tenido contacto con una persona diagnosticada», tal y como explica el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

¿Qué es la Mpox?

Es una enfermedad zoonótica contagiosa que se transmite, principalmente, por el contacto directo piel con piel, fluidos corporales o relaciones sexuales. Tiene una duración estimada de entre 2 a 4 semanas.

Desde el Sergas recuerdan que «si una persona presenta síntomas compatibles, como fiebre, malestar, ganglios inflamados o lesiones en la piel (especialmente vesículas o pústulas), se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas». Se recomienda cubrir las lesiones cutáneas y extremar la higiene, sobre todo de las manos. En caso de tener síntomas respitarios, «se debe utilizar mascarilla».

En caso de haber tenido contacto con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles, hay que «vigilar» durante 21 días desde el último contacto una posible sintomatología, así como reducir las interacciones sociales, con el fin de no propagar la enfermedad. En el caso de aparición de síntomas, es urgente «contactar de inmediato con el sistema sanitario y evitar el contacto con otras personas».