Tres jóvenes asaltan con violencia una tienda de móviles en Lugo y roban teléfonos de alta gama

Los hechos ocurrieron este jueves a media mañana en una tienda ubicada en el centro de la ciudad

Policía Local en Lugo.

El Correo Gallego

Tres hombres asaltaron esta mañana una conocida tienda de telefonía de la capital lucense, de la que sustrajeron tres terminales de alta gama. El robo se cometió a plena luz del día en la Praza de Santo Domingo, una de las zonas más concurridas del casco histórico de Lugo.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para hablar con los empleados, los cuales supuestamente fueron amenazados por los asaltantes que entraron en el establecimiento y que, finalmente, se llevaron esos tres terminales de alta gama, según informaron a EFE fuentes de la Comisaría Provincial de Lugo. De momento no ha trascendido si iban armados.

El cuerpo policial ha iniciado una investigación para conocer las circunstancias, identificar y detener a los responsables. Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de las mismas persoans que cometieron otros robos este jueves en Sarria (Lugo) y en O Porriño (Pontevedra).

