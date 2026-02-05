La venta de coches usados en Galicia pone la marcha atrás en enero

Aunque a grandes rasgos el comercio automovilístico cerró 2025 con un balance positivo tanto en Galicia como en el resto del Estado, 2026 parece coger otro rumbo. La venta de vehículos usados en la comunidad registró un descenso del 17,8% solo en el mes de enero, con 9.442 unidades vendidas.

Según los datos publicados hoy por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), se vendieron en Galicia 8.041 turismos y 1.401 furgonetas.

En la provincia de A Coruña fue donde se realizaron más transacciones de este tipo, con 3.713 vehículos de segunda mano vendidos (3.158 turismos y 555 furgonetas); en la de Pontevedra, 3.268 unidades (2.801 turismos y 467 furgonetas); en la de Lugo, 1.352 (1.119 turismos y 233 furgonetas); y en la de Ourense hubo 1.109 ventas (963 turismos y 146 furgonetas). Sin embargo, es en la provincia coruñesa donde el frenazo fue mayor, con una caída de un 18,2%, seguida de Pontevedra (-17,9%), Ourense (-17,4%) y Lugo (-16,6%).

Menos que el año pasado

A nivel nacional, en enero se registró la venta de 183.149 vehículos usados, un 9 % menos que enero de 2025, de los que 157.775 fueron turismos y 25.373 fueron furgonetas. Los coches de más de 10 años suponen algo más del 56% de las ventas.