La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028

La Xunta ha dado este jueves un golpe de efecto en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) al anunciar una inversión adicional de 150 millones de euros hasta 2028, que permitirá elevar el pago autonómico por hora del servicio de los actuales 12 euros a 18 euros. El incremento supone casi duplicar la aportación en solo siete años, un movimiento que el Gobierno gallego califica de “esfuerzo sin precedentes”.

El acuerdo, firmado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, pone fin a meses de negociaciones y abre una vía de alivio para los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, que afrontaban una situación “de emergencia” para sostener el servicio.

Rueda celebró el consenso alcanzado y destacó que el nuevo marco financiero es “muy importante” para las entidades locales. “Somos conscientes del esfuerzo enorme que supone prestar este servicio y había que echar una mano”, afirmó el titular del Ejecutivo autonómico. Aunque reconoció que “siempre se puede aspirar a más”, defendió que el acuerdo es “bueno y necesario”.

El presidente gallego aprovechó para reclamar al Gobierno central que cumpla con el 50% de financiación que marca la ley de dependencia. “Si el Estado hiciera su parte, probablemente se podría cubrir todo el coste del SAF y los ayuntamientos no tendrían que aportar nada”, señaló. También lamentó el recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional que, según dijo, ha paralizado el plan de choque de dependencia impulsado por la Xunta y que estaba dando “muy buenos resultados”. Del mismo modo, lamentó que el Ejecutivo central presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional "que bloqueó el plan de choque de dependencia puesto en marcha por la Xunta" y que estaba dando "muy buenos resultados en la agilización de la tramitación", puesto que "va a impedir que podamos seguir adelante con la eficacia que lo estábamos haciendo hasta ahora".

Noticias relacionadas

Desde la Fegamp, Alberto Varela calificó el acuerdo como “necesario” y largamente esperado. Aunque admitió que no es el pacto ideal que reclamaba la federación —que aspira a que el servicio se financie íntegramente entre Xunta, Estado y usuarios—, subrayó que “la política exige acuerdos y todas las partes han cedido”. Aun así, avanzó que la Fegamp seguirá trabajando para lograr que la financiación conjunta cubra el 100% del coste del SAF.