Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías

Vigo está completamente incomunicado por ferrocarril hasta nuevo aviso. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de confirmar la suspensión del tráfico en las dos líneas que sirven de acceso a la provincia desde el norte y el oeste de Galicia. El motivo, dado a conocer después de una consulta de FARO, son las incidencias detectadas en el Eje Atlántico y la Línea del Miño por culpa de convoyes de mercancías. Ambos trazados acaban de cumplir 36 horas sin servicios de pasajeros después de que Renfe alegase, de forma unilateral, riesgo de «inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos» en todos los trayecots con origen y destino Vigo.

Este viernes la prohibición se extendió a la línea convencional entre Ourense, O Carballiño y Santiago de Compostela. El gestor público cambia de postura después de reconocer el jueves que «no hay ningún punto en la infraestructura que esté dañado e impida circular», aunque sí que reconocía que «por precaución» pueden adoptarse este tipo de medidas.

La primera de estas incidencias tuvo lugar en la vía a las 10.45 horas entre Barbantes y Ourense, obligando a suspender toda esta línea desde Guillarei hasta Monforte de Lemos. Horas después, a las 15.15 horas, otro convoy de mercancías de un operador privado sufría una incidencia con la infraestructura entre Vilagarcía de Arousa y Faxil, en el tramo que sirve de acceso desde Pontevedra. Todo este tramo situado en la conocida como Variante de Portas sufre inundaciones de forma recurrente y, desde la semana pasada, era posible ver balsas de agua en las inmediaciones de la línea.

Ninguna de las dos ha sido publicada a través de las redes sociales del gestor, como sí ocurre con otras incidencias de las últimas horas. Al mismo tiempo, desde Adif evitan dar ningún plazo para su reapertura. El tráfico de pasajeros estaba suspendido por parte de Renfe -único operador de este tipo- desde la madrugada del jueves, pero varias compañías privadas seguían circulando con las mercancías.

Al menos dos días más de corte ferroviario

En cualquier caso, las previsiones apuntan a que esta situación inédita se repetirá durante todo el viernes e incluso los días siguientes. Entre las medidas tomadas por Renfe se encuentra la suspensión de venta de billetes de todos los servicios afectados. En la Media Distancia entre Vigo y A Coruña este bloqueo llega hasta el lunes 9 incluido, mientras que en el AVE a Madrid hay billetes comercializándose para este sábado. Mientras tanto, media docena de convoyes (Avril, S-121 o S-599) permanecen «amarrados» en los andenes de Urzáiz a la espera de que remita el temporal.

Las estaciones del Eje Atlántico vivieron una nueva mañana inusual en la que no hubo viajeros, pero sí consultas en las taquillas sobre qué hacer ante esta situación. En algunas como la de Vilagarcía de Arousa se les instó a que tomaran un taxi para llegar a su destino e indicaron que este corte podría prolongarse durante todo el fin de semana. Los pronósticos metereológicos señalan que las precipitaciones aumentarán en las tardes del viernes y el sábado, coincidiendo con los últimos coletazos de la borrasca Leonardo y la entrada de Marta desde Portugal.

Pese a las consultas de esta redacción, desde Renfe todavía no se ha aclarado cuáles son los puntos de la infraestructura en los que existe riesgo de inundaciones o desprendimientos de tierras. Tampoco si se están realizando trabajos de mantenimiento en la línea o qué plazos manejan para tomar una decisión sobre su reapertura.