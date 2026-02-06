Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuánto dinero se lleva Rosa, la gallega que ha hecho historia en Pasapalabra, tras pagar a Hacienda?

Tras 307 programas, la concursante completó el Rosco con 25 aciertos y apenas tres segundos para el final, alzándose a su eterno rival, Manu

Rosa se alza como ganadora del bote más alto de 'Pasapalabra'

Rosa se alza como ganadora del bote más alto de 'Pasapalabra' / ATRESMEDIA

Lucía Martínez

Lucía Martínez

2.716.00 euros. Esta es la cifra con la que la gallega Rosa ha marcado un antes y un después en Pasapalabra, tras ganar el considerado como el mayor bote de la historia del popular concurso televisivo. Tras 307 programas, la concursante completó el Rosco con 25 aciertos y apenas tres segundos para el final, alzándose a su eterno rival, Manu.

Ahora bien, de los 2,7 millones de euros, ¿cuánto dinero se lleva Hacienda? En un comunicado del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), han explicado que los premios en metálico de los concursos de televisión se consideran "ganancias patrimoniales" y tributan en el IRPF dentro de la base general.

Cúanto dinero se lleva Rosa finalmente

De entrada, sobre la cuantía se aplica "una retención del 19%", según establece el art 101.7 y recuerda el Gestha. No obstante, además de esta retención -la cifra ya se reduce a 2.199.960 euros-, Rosa también tendrá que abonar gran parte con la Declaración de la Renta.

Siendo de Galicia, el tipo máximo de IRPF se sitúa en torno al 47%, por lo que del bote se le restaría una gran cantidad de dinero. Haciendo las cuentas, la concursante se quedará al final con un premio neto de unos 1.439.480 euros.

TEMAS

