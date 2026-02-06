Los cuatro puntos de venta de droga en Santiago que la Policía desarticuló en 2025

En un año de lucha antidroga en Galicia la Policía Nacional logró desarticular más de un centenar de puntos negros de venta y distribución en la comunidad. De todos ellos, cuatro estaban ubicados en Santiago.

En Compostela fueron detenidos 24 responsables del «menudeo en la ciudad», según indican fuentes policiales en un comunicado. «Se intervinieron más de dos kilos de cocaína y diferentes cantidades de heroína y cannábicos», explican desde la Policía Nacional, tras realizar un baremo de las operaciones antidroga llevadas a cabo en 2025.

El área compostelana también se vio afectada por el tráfico de estupefacientes, con un punto negro desarticulado en Ribeira. En esta localidad del Barbanza, además, se realizaron dos registros en las viviendas de los detenidos. Estos distribuían «principalmente cocaína», siendo incautados un total de 7 kilogramos. En sendos registros también se intervinieron « dos pistolas simuladas y tres escopetas, así como efectos robados».

Los 125 puntos de venta de droga en Galicia

Tal y como informa la Policía Nacional, diferentes operaciones policiales sirvieron para retirar del mercado «importantes cantidades de droga» en toda la comunidad, así como desmantelar varios narcopisos. Entre las cuatro provincias gallegas se realizaron 280 detenciones de personas en un total de 125 puntos negros.

A raíz de estas interveciones, se incautaron «49 kilos de cocaína, 48 kilos de hachís y 8 kilos de marihuana, unidos a diferentes cantidades de heroína y otras drogas sintéticas». Además se han intervenido armas blancas y armas de fuego, vehículos «caleteados», útiles para el pesaje y distribución de la droga y gran cantidad de dinero en efectivo, según fuentes policiales.

Los puntos incautados se distribuyen por una docena de municipios gallegos, estando la mayoría en las ciudades de Vigo (28 puntos) y Lugo (20).

Los puntos de venta de droga incautados en Galicia en 2025 Vigo: 28 focos desarticulados, con 42 personas detenidas. Se intervinieron 1 kilo de heroína y diferentes cantidades de cocaína, cannábicos y otras drogas sintéticas. Lugo: 20 puntos negros intervenidos en varias operaciones, que se saldaron con 42 detenidos. Fueron incautados más de 4 kilos de cocaína, así como diversas cantidades de cannábicos y otros fármacos. Ferrol: neutralizaron 18 puntos negros, con la detención de 27 personas. Fueron incautados más de 2 kilos de cocaína, hachís y marihuana, y también diferentes cantidades de drogas sintéticas. Se incautaron 2 pistolas y 6 vehículos utilizados para realizar las ventas de sustancias. Ourense: inactivados 14 lugares de tráfico de estupefacientes, deteniendo a sus 26 responsables e incautándose sobre todo cocaína y marihuana, en dosis ya dispuestas para su venta final. Se realizaron 26 registros domiciliarios. A Coruña: 13 lugares y 64 detenciones. Estas operaciones permitieron intervenir, entre otras sustancias, 23 kilos de cocaína y 20 kilos de hachís. También fueron intervenidas cinco armas de fuego cortas y 2 patinetes. Pontevedra: se han desmantelado 12 puntos de venta de diferentes entidad, con la detención de los 25 responsables últimos de los mismos. Además, se incautaron grandes cantidades de droga: 27 kilos de hachís, 8 kilos de marihuana y 8 kilos de cocaína. Marín: se desarticularon 7 puntos y hubo 9 detenciones. Santiago de Compostela: desarticulados 4 puntos y detenidas 24 personas. Se intervinieron más de 2 kilos de cocaína y diferentes cantidades de heroína y cannábicos. Monforte de Lemos: otros 4 focos de venta, con 7 detenidos. Vilagarcía de Arousa: 2 puntos de venta de drogas y 5 detenidos. Viveiro: 2 puntos activos y 7 detenciones. Ribeira: desarticulado 1 punto y dos registros domiciliarios. Incautados 7 kilos de cocaína.

La disolución de todos estos focos de venta de estupefacientes suponen un importante golpe al narcotráfico en Galicia, tal y como detallan las fuerzas de seguridad del Estado.