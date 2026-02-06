Educación y sindicatos negocian la reducción progresiva del horario lectivo de docentes de la ESO

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha firmado este viernes una adenda que se incorporará al acuerdo alcanzado con parte de los sindicatos del sector por la que el Gobierno gallego accede a negociar ya la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria. Rodríguez y las organizaciones firmantes, Anpe, CCOO, CSIF y UGT, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa conjunta para trasladar los detalles del nuevo contenido de este pacto, para cuya aplicación el conselleiro ha evitado comprometer tiempos exactos.

«No se puede improvisar», ha declarado el titular gallego de Educación. Por ello, el conselleiro confía en que, en septiembre, de cara al próximo curso, pueda haber «alguna mejora en este ámbito», sin especificar en qué podría consistir ni el coste económico de aplicarla.

La carga lectiva semanal: de 20 a 18 horas

De acuerdo con lo manifestado por Rodríguez, la intención del Gobierno gallego es poder «avanzar en el proceso de ajuste horario» y reducir de veinte a dieciocho horas la carga lectiva semanal de los docentes de educación secundaria, en línea con las reivindicaciones de este profesorado.

La Xunta y parte de los sindicatos educativos firmaron en octubre de 2023 un acuerdo para la mejora del sistema educativo en Galicia que establecía subidas salariales, bajadas progresivas de ratios de alumnado, reducciones horarias y nuevas medidas para abordar la atención a la diversidad en los centros.

Rodríguez ha vuelto a referirse hoy a este documento como un «gran pacto de renovación» de la educación gallega y ha agradecido a los sindicatos firmantes, entre los que no se halla la CIG, sindicato mayoritario en el sector, su «altura de miras» y «responsabilidad» por acceder a suscribirlo. Tras él, los representantes de cada una de las organizaciones presentes en la rueda de prensa han tomado la palabra para ensalzar las medidas puestas en marcha, el marco de negociación abierto en la comisión de seguimiento de este pacto y para cargar contra la decisión de la CIG de no adherirse al mismo.

«El que no firma no puede estar», ha sostenido Noelia Sánchez, de CCOO, que ha afirmado que «firmar acuerdos implica avanzar» y ha insistido en que este es un pacto «vivo» y «fruto de un trabajo arduo» que permite ahora, entre otros puntos, avanzar en la reducción del horario lectivo de los docentes. Por su parte, Julio Trashorras, presidente de Anpe en Galicia, ha dado por bueno el cumplimiento del acuerdo de 2023 por parte de la Xunta, «salvo algún fleco», y ha instado a «seguir avanzando» en esta línea para posibilitar la «implementación íntegra» de lo pactado.

En una línea similar se han pronunciado Cristóbal Salgueiro, de UGT, que ha enfatizado que la adenda «permite salvar este pequeño escollo» que impedía negociar la reducción de la carga lectiva en Secundaria. Rosa Silva, de CSIF, última organización en adherirse al acuerdo, que ha considerado que formar parte del mismo es la mejor opción para negociar.

«Siguen sin ver mejoras»

Por su parte, la secretaria nacional CIG-Ensino, Laura Arroxo, considera un «escándalo» el anuncio del acuerdo de mejoras. Consideran que en él «no se concreta ninguna medida, excepto que sea una adenda para desvincular la negociación de la recuperación horaria del profesorado de la bajada a las 35 horas semanales para el personal empleado público de la Xunta». Para la CIG esta cuestión ya fue «un obstáculo» en el momento de firmar en 2023.

Sin embargo, el sindicato nacionalista —y mayoritario en el sector educativo— apunta a que, «tras dos años y medio», los docentes gallegos «siguen sin ver mejoras ni avances en sus principales reclamaciones». Entre estas figuran la reducción de las ratios «con un calendario más ágil» y más medios para la atención a la diversidad.