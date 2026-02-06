METEO
Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
Durante este jueves, en Forcarei se llegaron a acumular 89,4 litros por metro cuadrado
El caudal de diecinueve ríos, incluidos el Sar y el Tambre, están bajo vigilancia debido al riesgo de inundaciones
El 112 Galicia registra 311 incidencias desde la medianoche del jueves hasta las 7:00 de este viernes
Galicia ya espera la llegada de la borrasca Marta este sábado mientras todavía continúa bajo el azote de Leonardo. Con más de 300 incidencias a lo largo de nuestro territorio durante este jueves, entre las que se encuentra la suspensión de trenes con origen y destino Vigo por riesgo de desprendimientos e inundación de las vías a la altura de Vilagarcía y que Renfe todavía mantiene para este viernes, el temporal sigue castigando hoy nuestra comunidad con más lluvia, tormentas y avisos por nieve.
Jornada de temporal
Tal y como apunta el pronóstico de MeteoGalicia, este viernes seguiremos bajo el dominio de la borrasca Leonardo, que volverá a dejar fuertes precipitaciones en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. En el día de ayer, en Forcarei, se llegaron a acumular 89,4 litros por metro cuadrado.
Las tormentas también serán protagonistas en Galicia durante la jornada. Cargadas de aparato eléctrico, por momentos podrán ir acompañadas de fuertes granizadas. La cota de nieve desciende hasta los 900 metros, lo que hace que se mantenga activo el aviso amarillo por este fenómeno en muchos municipios Lugo y Ourense por acumulaciones que pueden llegar a los 5 centímetros.
Las temperaturas mínimas han descendido. Lugo ha sido la capital más fría con 5 grados, mientras que en Santiago y Ourense los termómetros han bajado hasta los 7 grados. El viento también soplará con intensidad este viernes, por lo que la Xunta amplía la alerta naranja a todo nuestro litoral por olas que pueden superar los 7 metros de altura.
El Sar en Ames, bajo vigilancia
Debido al riesgo de inundaciones, el caudal de diecinueve ríos están bajo vigilancia, según la última actualización realizada al final de la tarde del jueves. En la provincia de A Coruña son el Mero a su paso por Cambre, el Río Grande de Xubia en San Sadurniño, el Xubia también en San Sadurniño, el Baixo Umia en Ribadumia, el Sar en Ames, el Barcés en Abegondo, el Tambre en Oroso y Trazo y el Mandeo en Coirós.
El sábado llega la borrasca Marta
Las primeras horas del sábado, el tiempo en Galicia experimentará una leve mejoría. Sin que se llegue a cambiar la tendencia de mal tiempo, las previsiones, al menos, apuntan a que la mañana no será de pleno temporal. Tras el paso de la borrasca Leonardo, el servicio meteorológico gallego apunta que las precipitaciones serán "illadas e máis probables en zonas altas pola mañá".
Una situación que no se extenderá mucho en el tiempo, ya que la previsión es que por la tarde la llegada de la borrasca Marta, la séptima de gran impacto de la temporada y que se está formando al norte de Portugal, devuelva las lluvias intensas a las provincias de Pontevedra y Ourense.
La cota de nieve asciende a los 1.300 metros, por lo que el aviso amarillo por acumulaciones desaparece. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y las rachas de vientos serán de intensidad moderada en dirección sur, lo que mantiene el aviso naranja activo este sábado en todo el litoral de Galicia por olas que podrían superar los 6 metros de altura.
- Nieve, rayos y vientos huracanados: Galicia recibe el golpe de una potente borrasca atlántica
- Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia
- La orquesta más viral del momento llega a Galicia por San Valentín
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana