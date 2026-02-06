Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo

Galicia ya espera la llegada de la borrasca Marta este sábado mientras todavía continúa bajo el azote de Leonardo. Con más de 300 incidencias a lo largo de nuestro territorio durante este jueves, entre las que se encuentra la suspensión de trenes con origen y destino Vigo por riesgo de desprendimientos e inundación de las vías a la altura de Vilagarcía y que Renfe todavía mantiene para este viernes, el temporal sigue castigando hoy nuestra comunidad con más lluvia, tormentas y avisos por nieve.

Jornada de temporal

Tal y como apunta el pronóstico de MeteoGalicia, este viernes seguiremos bajo el dominio de la borrasca Leonardo, que volverá a dejar fuertes precipitaciones en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. En el día de ayer, en Forcarei, se llegaron a acumular 89,4 litros por metro cuadrado.

Las tormentas también serán protagonistas en Galicia durante la jornada. Cargadas de aparato eléctrico, por momentos podrán ir acompañadas de fuertes granizadas. La cota de nieve desciende hasta los 900 metros, lo que hace que se mantenga activo el aviso amarillo por este fenómeno en muchos municipios Lugo y Ourense por acumulaciones que pueden llegar a los 5 centímetros.

Las temperaturas mínimas han descendido. Lugo ha sido la capital más fría con 5 grados, mientras que en Santiago y Ourense los termómetros han bajado hasta los 7 grados. El viento también soplará con intensidad este viernes, por lo que la Xunta amplía la alerta naranja a todo nuestro litoral por olas que pueden superar los 7 metros de altura.

El Sar en Ames, bajo vigilancia

Debido al riesgo de inundaciones, el caudal de diecinueve ríos están bajo vigilancia, según la última actualización realizada al final de la tarde del jueves. En la provincia de A Coruña son el Mero a su paso por Cambre, el Río Grande de Xubia en San Sadurniño, el Xubia también en San Sadurniño, el Baixo Umia en Ribadumia, el Sar en Ames, el Barcés en Abegondo, el Tambre en Oroso y Trazo y el Mandeo en Coirós.

El sábado llega la borrasca Marta

Las primeras horas del sábado, el tiempo en Galicia experimentará una leve mejoría. Sin que se llegue a cambiar la tendencia de mal tiempo, las previsiones, al menos, apuntan a que la mañana no será de pleno temporal. Tras el paso de la borrasca Leonardo, el servicio meteorológico gallego apunta que las precipitaciones serán "illadas e máis probables en zonas altas pola mañá".

Una mujer pelea contra el viento en Santiago para mantener su paraguas / Antonio Hernández

Una situación que no se extenderá mucho en el tiempo, ya que la previsión es que por la tarde la llegada de la borrasca Marta, la séptima de gran impacto de la temporada y que se está formando al norte de Portugal, devuelva las lluvias intensas a las provincias de Pontevedra y Ourense.

La cota de nieve asciende a los 1.300 metros, por lo que el aviso amarillo por acumulaciones desaparece. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y las rachas de vientos serán de intensidad moderada en dirección sur, lo que mantiene el aviso naranja activo este sábado en todo el litoral de Galicia por olas que podrían superar los 6 metros de altura.