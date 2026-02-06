Galicia tuvo 8,8 millones de turistas en 2025, un "récord histórico" según la Xunta

Galicia recibió unos 8,8 millones de turistas en 2025, lo que supone un 7,3% de aumento respecto al año anterior y un "récord histórico" para el sector turístico gallego, ha afirmado este viernes el director del departamento de Turismo de la Xunta, Xosé Merelles. En una comparecencia en la comisión de Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego, Merelles ha indicado que 7,3 millones de turistas pernoctaron en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la comunidad, un 2,4% más que en 2024, y que la rentabilidad del sector de hostelería se incrementó en 7%.

"El turismo se está convirtiendo en uno de los principales motores económicos de Galicia", ha afirmado y ha destacado que se trata de "una consolidación basada en la buena planificación, la buena gestión y un continúo diálogo con el sector". El turismo internacional está experimentando "un importante crecimiento" hasta situarse en cifras próximas al 30% del total de visitantes y "por tercer año consecutivo supera al de los residentes en Galicia", ha asegurado.

El responsable de la Xunta ha recalcado el "papel tractor" en la evolución turística del Camino de Santiago y ha destacado que el pasado año se entregaron un 6% más de 'compostelas', el documento librado por la Iglesia católica quienes recorren al menos un centenar de kilómetros a pie o doscientos a caballo o en bicicleta. De ese incremento respecto al año anterior, un 57% fueron para peregrinos extranjeros, liderados por los procedentes de Estados Unidos, que aumentaron un 10,36%.

Turistas y peregrinos en la Praza do Obradoiro de Santiago. / Antonio Hernández

"El camino contribuye a atraer visitantes a lo largo de todo el año, dinamiza comarcas del interior y genera actividad económica sostenida en pequeñas núcleos rurales contribuyendo de manera decisiva a la desestacionalización", ha indicado.

Asimismo, también ha resaltado que los conciertos musicales de la organización Xacobeo "se han convertido en una marca referente" de la oferta turística gallega y ha afirmado que más de un millón y medio de personas asistieron a estos eventos el pasado año, un 48% de ellos organizados fuera del tiempo estival.

"Galicia no compite en cantidad, sino singularidad. Somos un destino muy reconocible, respetado y sostenible. El balance de 2025 demuestra que es posible crecer sin perder el alma, atraer a visitantes sin renunciar a la convivencia y generar riqueza sin hipotecar el futuro", ha aseverado.

La oposición critica que el Camino de Santiago sea el único eje

La diputada del PSdeG Lara Méndez ha lamentado que el PPdeG "centre su política turística en el camino de Santiago como único eje" y ha criticado la participación gallega en la reciente Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid. "Fue un fitur gris, ya no solo por el color de los paneles. Un Fitur cerrado, endogámico y sectario", ha dicho y ha asegurado que se les ha negado a muchos alcaldes "la posibilidad de presentar sus proyectos por interés partidista".

Además ha denunciado la situación de los albergues públicos para peregrinos, que tienen "un informe demoledor del Consello de Contas", un órgano de fiscalización independiente- y una ocupación media del 20% en todo el año, con incluso el 1% en alguno de ellos. A su juicio, esto obedece a que los albergues se ubican "sin planificar" y en lugares "donde no se debe para atender los caprichos de algún alcalde o alcaldesa del PP".

Méndez ha afirmado que en realidad "hay una desaceleración del turismo extranjero" y que Galicia "no crece al ritmo que crece España" y está "de quinta por la cola".

Por su parte, la diputada del BNG Saleta Chao ha estimado que 2025 fue "más de lo mismo" en la continuidad de la política turística del PPdeG "más allá del triunfalismo y la propaganda de la Xunta" y ha criticado que Merelles "no haya presentado ni una sola propuesta para 2026". La parlamentaria nacionalista gallega se preguntó "cómo es posible que la Xunta haya renunciado a que Galicia tenga presencia" en la Unesco y en la OMT, la agencia de Turismo de la ONU, cuando el Gobierno central "está trabajando para facilitar la presencia" de Euskadi y Cataluña en estas instituciones internacionales.

Además, ha considerado "incomprensible" que el responsable de la agencia turística "hable de crecer sin perder el alma" cuando "no se habla de ni un solo criterio para defender la lengua" y se "enchufa dinero en iniciativas en las que el gallego no está".

También ha criticado que se hable de la planificación del año Xacobeo 2027 "sin contar con la alcaldía de Santiago de Compostela, la ciudad que recibe más turistas de todo el país" y ha achacado a Merelles "no haber aceptado ni una petición para reunirse" con los responsables del ayuntamiento compostelano desde 2024.