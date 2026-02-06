Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos en SantiagoA ReixaInundacionesElecciones USC
instagram

Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria

El suceso se produjo en torno a las 16.00 horas en la localidad lucense por causas que todavía se desconocen

Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria.

Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria. / ECG

El Correo Gallego

Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este viernes tras precipitarse con su vehículo y caer al río en el concello de Sarria (Lugo). Por causas que todavía se desconocen, el fallecido, que conducía el coche y era el único ocupante del mismo, cayó desde la rúa do Peregrino hasta el arroyo que atraviesa la localidad.

Según los primeros indicios, al tratar de maniobrar, perdió el control del vehículo y se precipitó desde el puente que cruza el río Sarria, a una altura de unos 4 metros, tras romper la balaustrada del paseo del malecón sarriano. Tal y como indica el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes. Varios particulares dieron la voz de alarma.

Noticias relacionadas

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos que se encargaron de rescatar el cuerpo de la persona. En el operativo también participaron la Guardia Civil, Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nieve, rayos y vientos huracanados: Galicia recibe el golpe de una potente borrasca atlántica
  2. Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
  3. Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
  4. ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
  5. Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia
  6. La orquesta más viral del momento llega a Galicia por San Valentín
  7. La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
  8. Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana

Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria

Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria

Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías

Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías

¿Cuánto dinero se lleva Rosa, la gallega que ha hecho historia en Pasapalabra, tras pagar a Hacienda?

¿Cuánto dinero se lleva Rosa, la gallega que ha hecho historia en Pasapalabra, tras pagar a Hacienda?

La Plataforma SOS Sanidade Pública denuncia demoras en las revisiones de pacientes oncológicos en Galicia

La Plataforma SOS Sanidade Pública denuncia demoras en las revisiones de pacientes oncológicos en Galicia

Galicia tuvo 8,8 millones de turistas en 2025, un "récord histórico" según la Xunta

Galicia tuvo 8,8 millones de turistas en 2025, un "récord histórico" según la Xunta

Educación y sindicatos negocian la reducción progresiva del horario lectivo de docentes de la ESO

Educación y sindicatos negocian la reducción progresiva del horario lectivo de docentes de la ESO

Renfe avisa que la cancelación de trenes entre Santiago y Vigo podría durar el fin de semana pero sin explicar por qué

Renfe avisa que la cancelación de trenes entre Santiago y Vigo podría durar el fin de semana pero sin explicar por qué

Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea

Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea
Tracking Pixel Contents