La Plataforma SOS Sanidade Pública denuncia demoras en las revisiones de pacientes oncológicos en Galicia

La plataforma SOS Sanidade Pública denuncia nuevos retrasos en la citación en los hospitales públicos de Galicia, pero esta vez en el servicio de Oncología. La asociación advierte que decenas de pacientes oncológicos están sufriendo demoras en sus revisiones periódicas y que están «agotados de reclamar» al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por los presuntos retrasos en las citaciones.

La organización acusa al Sergas en un comunicado de incluir a enfermos de cáncer en el llamado «buzón sin transparencias» ejecutado por el sistema sanitario gallego, un protocolo que, a su razón, «consiste en registrar al paciente en una lista opaca en la que figura de forma indefinida».

Desde SOS Sanidade Pública sospechan que la inclusión en el buzón de transparencias y su gestión podrían provocar retrasos en las citas de Oncología, estando en riesgo «más de 19.000 gallegos que tienen cáncer, enfermedad que exige un diagnóstico e intervención rápida, y un riguroso seguimiento sanitario».

Por su parte, el Sergas reconoce a EL CORREO GALLEGO la demora en las listas de espera que sufre la sanidad gallega, pero defiende el compromiso de la administración de «mejorar el sistema, y en ello está trabajando, para garantizar agilidad en las citaciones, mejorando tiempos y para que se atienda con la máxima agilidad lo que realmente es urgente».

Sanidade también defiende la legalidad del denominado «buzón sin transparencias», una «herramienta de gestión de los servicios de admisión de todo el Sistema Nacional de Salud que tiene en cuenta el tiempo medio de espera y la necesidad de priorización». Aclara que no se trata de «un sistema de 'cajón', sino de una agenda dinámica de citas gestionada por los servicios de admisión».