Los temporales de 2026 reescriben la lluvia en Galicia: 27 récords en un solo mes

Enero de 2026 dejó una Galicia pasada por agua —y con marca registrada—. La tabla de «Valores extremos absolutos» de MeteoGalicia (marca los récords por estación) recoge 27 superaciones históricas vinculadas a la lluvia en lo que va de año. Y todas en enero. Se produjo un récord de precipitación mensual, quince récords en lo que respecta a «días de lluvia» al mes y once récords de mayor precipitación registrada en 24 horas. En conjunto, estos registros alcanzan a 21 concellos y muchos repiten en cantidad e intensidad. Un mapa amplio que se reparte entre Pontevedra, con 9 municipios que superaron umbrales extremos, A Coruña, con 7 concellos afectados y Lugo, con 5. Ourense, sin embargo, no aparece.

El mes se entiende en dos tiempos. Primero, la lluvia que no da tregua: 15 estaciones batieron su máximo de días con precipitación –repartidas en 14 concellos, con Vilalba repitiendo con dos estaciones que baten récord–. Hubo casos como Abadín, donde una estación llegó a 30 días de lluvia en el mes, o acumulaciones muy altas de persistencia en puntos del litoral.

Después llegó el golpe de intensidad: el 26 de enero, con la borrasca «Joseph» y una alerta roja decretada en Pontevedra, se pulverizaron nuevos techos diarios en 11 concellos, la mayoría (8) en Pontevedra: Tui y Mondariz —que contabilizaron 135 litros de lluvia en solo 24 horas—, Tomiño, Poio, O Porriño, Pazos de Borbén, Marín y Meaño en plena secuencia de temporales.

Aguaceros intensos en un terreno saturado por frentes

En el acumulado mensual solo destaca un nombre propio: Tomiño, con 463 litros por metro en enero en la estación de Sobrada. Y además, esta estación aparece en las otras dos categorías de récord en precipitación, si bien es cierto que la estación solo lleva activa desde 2024 y sus datos históricos son más cortos. En el episodio del «26-E», la tabla sitúa algunos picos muy llamativos: 178 litros en Santa Comba, 157 en Rois y los ya citados135 en Tui y Mondariz, una fotografía de aguaceros intensos sobre un terreno ya saturado por varios frentes.

Records de lluvia Galicia enero 2026 / Simón Espinosa

Ese «mes de agua» encaja con el avance del último informe climatológico mensual de MeteoGalicia, que la Consellería de Medio Ambiente hizo público ayer: Galicia registró una precipitación media de 290 litros por m², un 98% por encima de lo habitual en enero. Lo han hecho siguiendo la serie entre los años 1961-2026 y en 16 estaciones representativas. Lo sitúa como mes muy húmedo y el octavo enero más lluvioso desde que hay registros.

El documento atribuye el resultado a la llegada casi continua de borrascas atlánticas (Francis, Goretti, Ingrid y Joseph), con episodios que llegaron a activar avisos rojos: Ingrid en el mar los días 22 y 23, y Joseph por acumulación de precipitación el día 26 en el interior de Pontevedra (la primera vez que MeteoGalicia activó un aviso rojo por lluvias en Galicia).

Un mes «normal», pero en temperaturas

A escala territorial, la agencia meteorológica de la Xunta sitúa los mayores acumulados en el litoral y, sobre todo, en el oeste y suroeste de A Coruña (entre 550 y 700 litros por m²), mientras que en el este de Ourense bajaron de 100. En temperaturas, enero fue «normal»: una media de 8,3 grados, apenas tres décimas por encima del valor habitual.

Y la dinámica no terminó con el cambio de mes: el boletín advierte de que Galicia «continuará bajo la influencia de las borrascas atlánticas», con avisos por acumulación de lluvia y temporal marítimo. En esa línea, el meteorólogo Alberto Ramos avanza que, de momento, «aún no se advierte sol a la vista».