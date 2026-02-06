Renfe avisa que la cancelación de trenes en Vigo y el resto de la provincia podría durar todo el fin de semana

Sin explicaciones, sin plazos y sin muchas alternativas para romper el aislamiento ferroviario de Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra, que ha provocado la suspensión de los trenes entre Santiago y la ciudad olívica. Cuando se cumple día y medio de la suspensión del tráfico de trenes con origen y destino en la ciudad, las previsiones apuntan a que esta situación inédita se repetirá durante todo el viernes e incluso los días siguientes. Renfe ordenó la paralización de la circulación en la madrugada del miércoles para el jueves ante el peligro que suponían los temporales que han azotado Galicia este último mes. «Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico», señalaban a través de sus redes sociales.

Entre las medidas tomadas se encuentra la suspensión de venta de billetes de todos los servicios afectados. En la Media Distancia entre Vigo y A Coruña este bloqueo llega hasta el lunes 9 incluido, mientras que en el AVE a Madrid hay billetes comercializándose para este sábado. Mientras tanto, media docena de convoyes (Avril, S-121 o S-599) permanecen «amarrados» en los andenes de Urzáiz a la espera de que remita el temporal.

Las estaciones del Eje Atlántico vivieron una nueva mañana inusual en la que no hubo viajeros, pero sí consultas en las taquillas sobre qué hacer ante esta situación. En algunas como la de Vilagarcía de Arousa se les instó a que tomaran un taxi para llegar a su destino e indicaron que este corte podría prolongarse durante todo el fin de semana. Los pronósticos metereológicos señalan que las precipitaciones aumentarán en las tardes del viernes y el sábado, coincidiendo con los últimos coletazos de la borrasca Leonardo y la entrada de Marta desde Portugal.

Inaugurado en 2015 tras una inversión 2.250 millones de euros, el Eje Atlántico es la línea de Media Distancia más utilizada en toda España pese a una evidente carencia de plazas y frecuencias. En 2024 promedió 15.000 viajeros diarios de media entre A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo. Sin embargo, la paralización de los servicios se limita desde la capital gallega hacia el sur al ser la zona en mayor alerta por inundaciones. Hacia el norte continúan circulando con «normalidad» los trenes AVE, Avlo, Media Distancia, Avant y Regionales.

Pese a las consultas de esta redacción, desde Renfe todavía no se ha aclarado cuáles son los puntos de la infraestructura en los que existe riesgo de inundaciones o desprendimientos de tierras. Tampoco si se están realizando trabajos de mantenimiento en la línea o qué plazos manejan para tomar una decisión sobre su reapertura.

El puesto de información de Renfe en la estación Intermodal atendiendo a los afectados por la suspensión del servicio ferroviario este jueves entre Santiago y Vigo / David Suárez

Sin autobuses fletados como alternativa

Por segunda jornada consecutiva tampoco se han fletado autobuses para un Plan Alternativo de Transporte (PAT) como se ha habilitado siempre. Solamente en el corte de diez días de la línea de Alta Velocidad en Ourense del pasado verano por los incendios se descartó esta opción ante el riesgo que suponía circular por la A-52.

El Concello de Vigo reclamó a la operadora pública «un servicio de autobuses alternativos al tren» ante las condiciones de inoperatividad de la red ferroviario. El gobierno municipal exige la puesta a disposición de vehículos «de Vigo a Santiago con las mismas frecuencias y capacidad suficiente para el traslado de todos los usuarios», ya que en esta primera jornada tuvieron que improvisar ellos las alternativas. «Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transporte a los viajeros de Vigo», añade el comunicado de prensa.

La Xunta de Galicia anunció que incorporaría siete frecuencias adicionales en autobús en las rutas Vigo-Santiago y Vigo-A Coruña en la mañana del viernes. A lo largo del día se irán programando nuevos autocares desde la intermodal de Urzáiz para atender la demanda de universitarios y trabajadores que regresan a casa cada viernes.

En contra del criterio de Adif

Fuentes oficiales del Adif informaron en la tarde de ayer de que «no hay ningún punto en la infraestructura que esté dañado e impida circular», aunque sí que reconoce que «por precaución» pueden adoptarse este tipo de medidas. La suspensión del tráfico se limita actualmente a los trenes de Renfe, ya que otras compañías de mercancías no han cancelado ningún servicio.

Poco antes de las dos de la tarde del jueves se empleó un tren de la serie 121 a modo de «exploradora», permitiendo reconocer el estado de la vía entre Vigo y Santiago de Compostela. Tripulado por un maquinista de Renfe y un agente de Adif, no llegó a certificarse el buen estado de la infraestructura ni las máximas condiciones de seguridad para volver a la normalidad.

Los trayectos afectados son los Vigo Urzáiz/Guixar a Santiago, y por la línea del Miño hacia Tui -con continuidad a Portugal- y Ourense. Al mismo tiempo se añade, dada la situación en el interior de la provincia, la línea convencional a O Carballiño y Santiago. Los viajes entre A Coruña y la capital gallega continuarán operando aunque «con algún retraso» explican.

Los trenes de Larga Distancia con origen y destino Vigo han fijado nuevas cabeceras: los AVE y Avlo con destino Madrid llegan hasta Ourense o, si tienen parada, Santiago de Compostela. El Tren Celta desde Oporto llega a Valença do Minho y el Alvia procedente de Barcelona finaliza en Ourense.