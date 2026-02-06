La Xunta y el BNG acusan a Renfe de dejar «abandonados a miles de pasajeros» y lo achacan a la «falta de mantenimiento»

La Xunta acusó esta mañana a Renfe de dejar «abandonados» y «sin alternativa» a miles de pasajeros en la comunidad y considera que esta situación viene de largo y se debe a la «falta de mantenimiento» en la infraestructura.

En declaraciones a los medios, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes censuró que el operador ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, cancelase todos los servicios con origen y destino a Vigo y varios de Ourense sin habilitar «alternativa» a los usuarios. Una decisión que Renfe tomó en contra del criterio de Adif, que se desmarcó de la decisión asegurando que «no hay ningún punto dañado que impida circular».

Diego Calvo trasladó el «descontento» del Gobierno gallego. «No es de recibo porque se ha abandonado a miles de pasajeros en todas las estaciones que intentan hacer esos recorridos y que no tienen ningún tipo de notificación previa», manifestó.

Diego Calvo Pouso. / Xoán Álvarez

Tras asegurar que la Xunta sí «reaccionó» con el refuerzo de la mayor parte de las líneas de autobuses del Eje Atlántico para «dar cabida» a la mayor parte de pasajeros, sostuvo que la respuesta de Renfe sobre las falta de alternativas fue «totalmente surrealista».

Según apuntó Calvo, ante la incapacidad de Renfe de garantizar una plaza de autocar para la totalidad de los billetes que tenían ya vendidos, el operador ferroviario decidió no garantizar ninguno. «Es decir, que como no son capaces de poner todos los autobuses necesarios para cubrir todos los billetes vendidos, deciden que no hay ningún autobús», censuró el conselleiro.

Agravio a Galicia

En este contexto, Diego Calvo ha asegurado que la situación ferroviaria en la comunidad supone una muestra más del agravio, con el que cómo denuncia la Xunta, el Gobierno trata a Galicia. «Estamos completamente seguros de que no se hubiese dado en ninguna otra comunidad, mucho menos con lo que está pasando en Cataluña», afirmó.

Así las cosas, el conselleiro también criticó que Renfe le pida a la Xunta que certifique por «escrito» que los autobuses pueden circular por la AP-9, una infraestructura que, tal y como ha recordado, «es titularidad del propio Ministerio al que pertenece Renfe». «Podrán hablar con la Delegación del Gobierno, con Tráfico o con quien corresponda», afirmó.

Diego Calvo argumentó que la situación en la que Renfe ha «sumido» a Galicia «no es solo cuestión de estos dos últimos días» en los que se han suspendido distintas frecuencias, sino que se lleva padeciendo «meses», en los que «hay información que se suministra tardía y, en muchos casos, inexistente».

«Queremos denunciar este trato de Renfe», afirmó el conselleiro, que ha asegurado que la Xunta «es consciente» de que «está lloviendo muchísimo» pero sostuvo que «lo que hay detrás es una falta de mantenimiento» que se lleva padeciendo «meses» con «trenes que se paran o que llegan tarde». «Es una situación insostenible y Renfe tiene que dar la cara», sentenció Calvo.

«Urge invertir en conservación»

Por su parte, el diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, considera «inaceptable» que Renfe y Adif hayan dejado sin medios alternativos a los viajeros. La portavoz nacional del BNG Ana Pontón también se ha pronunciado en la misma línea y reclama una mayor inversión en para conservar y «reparar» el sistema ferroviario, ante casos como los temporales y en referencia, en concreto, a Galicia.

«No criticamos la suspensión de servicios», ha aseverado Néstor Rego al entender que hay que ser «prudentes» dadas las circunstancias meteorológicas. No obstante, ha rechazado que se «improvise». «Era una alerta que era conocida por lo tanto el Ministerio y Renfe tuvieron tiempo de informar con antelación a los usuarios y usuarias».

«No es aceptable que no ofrezcan alternativa y que dejen a la gente tirada sin poner transporte por carretera», ha remarcado. A su vez, Pontón ha instado a solicitar que «se audite bien como están las líneas para actuar».