Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja

En 2008, cuando el mercado de la vivienda comenzaba a notar ya los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria, se vendieron en Galicia 27.384 inmuebles, lo que suponía ya un retroceso del 11% con respecto al año anterior. Desde entonces, la comunidad no había registrado un dinamismo similar en el sector de la propiedad hasta el pasado año, cuando se efectuaron 26.815 compraventas. Es decir, tres viviendas comercializadas cada hora del 2025.

Si bien, las circunstancias son muy diferentes. Mientras que en 2008, tras mucho tiempo de pico y ladrillo, la oferta era muy elevada y casi dos tercios de las viviendas compradas eran de obra nueva, los datos del último ejercicio reflejan el desequilibrio existente entre la raquítica oferta y la creciente demanda: tres de cada cuatro viviendas vendidas eran de segunda mano.

Así se desprende de los datos publicados el pasado jueves por el Colegio de Registradores, en su estadística del cuarto trimestre que permite obtener una radiografía completa del mercado inmobiliario durante el pasado año.

Una estadística en la que, desde el año 2022, los registradores incluyen el número de transacciones que se realizaron sin mediar un crédito hipotecario, es decir, la cifra de viviendas que fueron compradas mediante un pago al contado. En esos cuatro años, nunca se habían vendido tantos inmuebles a tocateja como durante el pasado ejercicio, con 8.034, casi un tercio de todas las compraventas registradas.

Es cierto que porcentualmente no es el año con mayores compraventas al contado, en 2023 y 2024 se superó la barrera del 33%. Sin embargo, la estadística muestra cómo este tipo de operaciones crece a un ritmo más elevado que el conjunto de las compraventas.

En 2022, se registró la comercialización de 21.708 viviendas, 5.895 de ellas mediante un pago en cash. Teniendo en cuenta los datos del pasado año se observa que, mientras las compraventas sufrieron un incremento del 24%, las operaciones al contado se dispararon un 36%.

Los motivos

La presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emma Martínez, considera que este incremento tiene una explicación multifactorial. «Por un lado, muchas de las compraventas que se están realizando vienen de parte de inversores con el objetivo de ponerlas en el mercado del alquiler, por lo que no necesitan financiación», apunta. En segundo lugar, las inmobiliarias gallegas están percibiendo «muchas ayudas familiares a la compra», esto es, gente que recibe una donación o hereda una propiedad, toma la decisión de venderla y emplea ese dinero para adquirir una vivienda sin necesidad de recurrir a la financiación.

Finalmente, aunque la compra de inmuebles en la comunidad por parte de extranjeros —un 2,7%, según el Colegio de Registradores— todavía no tiene el peso que ha alcanzado en otras zonas del Estado, especialmente en los archipiélagos y en el litoral mediterráneo, donde supone como mínimo una de cada cinco compraventas, sí presenta una incidencia clara en el pago al contado. La inmensa mayoría de las cerca de 750 viviendas adquiridas por extranjeros en Galicia el pasado año «se compraron sin financiación», apunta Martínez.

Es importante mencionar que las estadísticas del Colegio de Registradores difieren de las del Ilustre Colexio de Notarios de Galicia que, pese a que aún no ha publicado los datos completos del pasado año, hasta octubre contabilizaba que más de la mitad de las compraventas de vivienda en Galicia se realizaban mediante un pago al contado, concretamente el 53%. Esto se debe a que mientras el registro es un paso voluntario tras la adquisición de una vivienda, el paso por el notario para efectuar la firma es indispensable a la hora de ejecutar la compra.