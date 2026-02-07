Adif da el «OK» para recuperar el tráfico entre Santiago y Vigo y Renfe espera restablecerlo «esta tarde»

Deshielo institucional y administrativo para poner fin a una situación inédita que se vive en Galicia con más de 120 trenes cancelados y miles de viajeros tirados en las estaciones desde el jueves. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comunicó a las 14.00 horas que daba el visto bueno a recuperar el tráfico en el Eje Atlántico y la Línea del Miño después de que este viernes dos incidencias con convoyes de mercancías obligaran a clausurarlo en ambos trazados. Al mismo tiempo, fuentes oficiales de Renfe han trasladado al Concello de Vigo su intención de reanudar el servicio «esta tarde» de sábado.

El comunicado interno de Adif al que ha tenido acceso FARO, perteneciente a Prensa Ibérica que también edita EL CORREO GALLEGO, hace referencia a las suspensión aplicada en Galicia y Andalucía durante las últimas jornadas «como consecuencia del temporal de lluvias acaecido, y una vez superadas las condiciones meteorológicas más adversas», explican desde el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24) del ente.

La reapertura afecta a cinco líneas de la red de Adif -810, 812, 814, 824 y 850- que abarcan el trazado de Vigo-Urzáiz a Santiago de Compostela y de Vigo-Guixar a Ourense y Tui. «La situación ha quedado normalizada, reanudándose el tráfico ferroviario en condiciones de explotación ordinarias», explican en la nota informativa. Eso sí, «sin perjuicio de que puedan mantenerse o aplicarse determinadas prescripciones operativas de carácter preventivo, con el objetivo de prevenir la reproducción de riesgos en los días posteriores al temporal», añaden.

En cualquier caso depende de Renfe el regreso de los servicios de pasajeros, ya que estos quedaron suspendidos a su petición en la madrugada del jueves. La compañia pública ha informado al Concello de Vigo que está «tratando de restablecer esta misma tarde» los trenes desde las estaciones vigueses. Desde el jueves alrededor de una decena de convoyes -AVE, Avlo, Alvia, Media Distancia y Regionales- permanecen «amarrados» a la espera de que pase el temporal. El director general adjunto a la presidencia de Renfe, Sergio Bueno, trasladó directamente a Abel Caballero de los trabajos que se están efectuando ahora mismo. Según informó el responsable de relaciones institucionales, este pasa por «encender de nuevo todo el mecanismo de la red» después del apagón de estas casi 72 horas.

Rueda habla con el presidente de Renfe

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acaba de contactar con el presidente de Renfe para tratar la crisis ferroviaria que ha dejado más de 100 servicios suprimidos y miles de viajeros tirados en las estaciones desde el jueves. El jefe del ejecutivo autonómico «entiende y comparte la necesidad de ser prudentes» pero calificó de «inadmisible» la forma en la que se ha gestionado: «sin apenas explicaciones, de forma descoordinada, dejando sin servicio y con falta de comunicación con la Xunta»

Durante la conversación, Álvaro F. Heredia le trasladó que «esperan restablecer el servicio con la mayor brevedad», algo que podría llegar «posiblemente este mismo fin de semana». Para ello serán claves las comprobaciones que en este momento «están acabando», según informó el presidente gallego.

Rueda concluyó deseando que esta previsión se cumpla y que haya un «compromiso de coordinación y transparencia» con el Ministerio de Transportes. Este sábado Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra cumplieron su tercera jornada incumunicados por ferrocarril después de que Renfe advirtiera el jueves de riesgo de «inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos» con origen y destino en la ciudad. El viernes la alerta se amplió al regional entre Ourense, O Carballiño y Santiago de Compostela.

Tercera jornada sin servicio

El número de frecuencias suprimidas supera las 110 ya y el número de afectados se cuenta por miles. Aunque las estaciones de Urzáiz y Guixar anotaron unos 6.000 pasajeros de media cada día en 2025, el mes de febrero es uno de los de menor tráfico en la movilidad. Al mismo tiempo, el mal tiempo de las últimas semanas y el «desprestigio» del ferrocarril tras los accidentes de Adamuz y Gelida han reducido el uso por parte de los viajeros. En cualquier caso, no es posible sumar los viajeros medios de Vigo, Pontevedra y otras estaciones afectadas, ya que muchos de ellos estarían duplicados al realizar viajes entre estos puntos.

Por el momento Renfe mantiene bloqueada la venta de billetes para los Media Distancia y Regionales del Eje Atlántico hasta el martes 10, fecha en la que estará ya en funcionamiento la huelga convocada por los trabajadores ferroviarios en toda España. Por el contrario, sí que comercializa billetes de AVE y Avlo hacia todas las estaciones intermedias entre Vigo y Madrid para estos días.

Noticias relacionadas

NOTICIA EN AMPLIACIÓN