El temporal en Portugal obliga a interrumpir los trenes con Galicia

Pueblos aislados, carreteras anegadas y trenes suspendidos. El temporal no cesa en Portugal y la situación ha provocado, en los últimos días, miles de incidentes. Con la llegada de una nueva borrasca, Marta, la empresa pública Comboios de Portugal informa en su web de interrupciones en sus servicios y rutas como el tren internacional Celta, que une Oporto con Vigo.

Con todo, la empresa lusa sostiene que la suspensión de la línea que une Galicia por Portugal "está determinada por el operador español". Además, advierte "no hay previsión de retoma", y es que precisamente este domingo empieza la huelga de tres días convocada por los maquinistas españoles tras el trágico accidente de Adamuz y los problemas con los Rodalies en Cataluña.

Otras líneas cortadas en el país vecino

En la línea del norte de Portugal transitan servicios interciudades de forma parcial y solo hay regionales entre Entroncamento-Soure y Tomar-Lisboa, mientras que en la de Cascais hay alteraciones en los horarios.

En la línea de Beira Baixa, el servicio de pasajeros está suspendido entre Entroncamento y Castelo Branco.

También continúan cancelados los trenes de la línea del Duero entre Régua y Pocinho, todos los de la línea oeste y los urbanos de Coimbra.