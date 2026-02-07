El TSXG admite a trámite el recurso del BNG para acceder a los "acuerdos secretos" firmados entre Altri y Xunta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dio a conocer este sábado que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el BNG, para acceder a los "acuerdos secretos" firmados entre la Xunta y Altri. En particular, al memorando de entendimiento rubricada en octubre de 2021 entre la empresa y la actualmente disuelta Sociedad Impulsa.

"El gobierno de Alfonso Rueda lleva dos años ocultando sus acuerdos secretos con Altri, por eso tuvimos que acudir a la justicia, para poner luz donde el PP quiere que haya opacidad y esperamos poder tener acceso a ese acuerdo que fue asignado por la Xunta", denunció Pontón durante un acto en Sarria.

Pontón afirmó, asimismo, que el "empeño" del PPdeG de "esconder" el pacto con Altri es "una prueba de que ese pacto favorece a la macrocelulosa pero perjudica a Galicia, sobre todo a la gente del rural y del mar".

El documento, indicó el BNG, fue suscrito por el que, en aquel momento, era presidente de la Sociedad Impulsa y vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde.

El BNG denunció los cambios legales que los populares "hicieron a medida de la empresa lusa" después del pacto de 2021, incluida una indemnización patrimonial si el proyecto fracasa.