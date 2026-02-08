El BNG reclama a la Xunta un plan para frenar la emigración juvenil

El BNG defenderá en el Pleno del Parlamento autonómico de esta semana una iniciativa para reclamarle a la Xunta el diseño y puesta en marcha de un plan para frenar el elevado número de jóvenes «que cada año se ven obligados a hacer las maletas».

El portavoz de Mocidade del Bloque, Iago Suárez, tachó de «alarmantes» las cifras de emigración gallega, asegurando que «en los 16 años de Gobierno del PP, casi medio millón de gallegos se tuvieron que ir».

Por ello, defenderá una iniciativa para revertir «de verdad» esta situación con medidas en el ámbito del empleo, la movilidad o la vivienda. Además, reclama un plan para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral para «poner fin a la brecha salarial con los menores de 30 años».