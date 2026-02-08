¿Por qué no hubo trenes entre Santiago y Vigo y Renfe no fletó autobuses estos tres días?

La inédita situación de estas tres jornadas sin trenes desde y hacia Vigo -que también afectó a los usuarios de la estación Intermodal de Santiago- arrojó varias contradicciones, ya que dos entes públicos diferían sobre el estado de las vías. «Si bien Adif valoraba que era viable circular, Renfe contrasta la información del gestor de la infraestructura con otros organismos oficiales y diferentes modelos que indican que todavía había una alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer el estado de la infraestructura», señalan desde la operadora pública.

En ese sentido apuntan a que «las previsiones de las confederaciones hidrográficas indicaban una evolución negativa hasta el sábado, así como se mantenía el nivel de Pre Alerta del Inungal», lo que excedía el ámbito del ferrocarril. Es por ello que «colmatación de los terrenos hacía a Renfe ser prudente al objeto de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores», añaden después de varios días sin mayores detalles.

Al mismo tiempo, explican que «se han sucedido diversos fenómenos de desprendimientos que han provocado cortes de vías de comunicación y accidentes», descartando por ello un Plan Alternativo de Transportes (PAT) por carretera. «Esas mismas condiciones climatológicas adversas y el riesgo de inundación imposibilitaron establecer un plan de transporte alternativo por carretera que garantizara las condiciones necesarias de seguridad y operatividad», añaden en el comunicado enviado el sábado por la noche.

Desde la operadora pública pidieron información a la Xunta de Galicia sobre el estado de las carreteras de titularidad estatal y autonómica, remitiéndoles desde el gobierno gallego a la información en su página web. A ello se sumó la imposibilidad de lograr suficientes autocares y vehículos para los más de 10.000 viajeros diarios que la emplean entre Santiago y Vigo. Cada S-121 que circula en los servicios rápidos cuenta con 280 plazas, aunque suelen ir en doble composición y superan los 600 viajeros.

Aunque las estaciones de Urzáiz y Guixar anotaron unos 6.000 pasajeros de media cada día en 2025, el mes de febrero es uno de los de menor tráfico en la movilidad. Al mismo tiempo, el mal tiempo de las últimas semanas y el «desprestigio» del ferrocarril tras los accidentes de Adamuz y Gelida han reducido el uso por parte de los viajeros. En cualquier caso, no es posible sumar los viajeros medios de Vigo, Pontevedra y otras estaciones afectadas, ya que muchos de ellos estarían duplicados al realizar viajes entre estos puntos.