Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?

Sin cambios significativos en la situación meteorológica. Galicia comienza la semana con cielos nubosos y lluvias, que serán más intensas en la mitad oeste, y un ligero ascenso de las temperaturas, con mínimas de 9ºC y máximas de 12ºC en Santiago. La comunidad sigue este lunes bajo la influencia de las bajas presiones con vientos del sudoeste, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas.

La Xunta mantiene hoy la vigilancia sobre diez ríos por posibles desbordamientos. De esta forma, en la provincia de A Coruña el foco está puesto en los ríos: Mero (Cambre y Betanzos), Valiñas (Abegondo), Barcés (Abegondo) y Tambre (Oroso y Trazo). En Pontevedra, están en seguimiento los ríos Gallo (Cuntis), Lérez (Pontevedra) y Maceiras (Redondela) y en la provincia de Ourense el Miño (A Peroxa y Miño) y Limia (Bande).

¿Cómo será el tiempo esta semana?

Esta semana se mantendrá un patrón inestable en Galicia, con cielos muy nubosos y precipitaciones frecuentes, más persistentes en el oeste y el litoral atlántico. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una circulación húmeda del W/SW con lluvias que tenderán a generalizarse, especialmente hacia el extremo occidental. En la fachada atlántica las previsiones apuntan a varios días encadenados de precipitaciones y chubascos, con episodios puntualmente más intensos entre el martes y el viernes. En Rías Baixas destacan los avisos amarillos por lluvia durante el martes y la madrugada del miércoles.

Mientras, en el interior de Galicia se espera un escenario similar, especialmente en Ourense, con lluvia intermitente y descensos térmicos a mitad de semana: máximas moderadas y mínimas más bajas a partir del miércoles. También figura aviso amarillo por lluvia en el entorno del Miño de Ourense en el paso del martes al miércoles, recuerda la AEMET.

Una breve tregua: tiempo más seco el sábado

MeteoGalicia también dibuja una semana marcada por las precipitaciones. Lloverá todos los días y habrá alternancia de cielos con nubes y claros, ocasionalmente muy nublados. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán altas para esta época y las máximas descenderán de forma moderada.

Hasta finales de semana persistirá la influencia de las bajas presiones, con viento del suroeste y una alta probabilidad de lluvia el viernes. El sábado por fin cambia la tendencia: se espera una jornada de tiempo más seco. Solo será una breve tregua porque los frentes volverán a entrar en Galicia a partir del domingo.