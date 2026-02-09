Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?

Las previsiones apuntan a una breve tregua de tiempo más seco hacia finales de semana antes de que nuevos frentes afecten a la comunidad

Un operario revisa las alcantarillas en Santiago en una jornada de lluvia

Un operario revisa las alcantarillas en Santiago en una jornada de lluvia / Antonio Hernández

Á.M.

Santiago de Compostela

Sin cambios significativos en la situación meteorológica. Galicia comienza la semana con cielos nubosos y lluvias, que serán más intensas en la mitad oeste, y un ligero ascenso de las temperaturas, con mínimas de 9ºC y máximas de 12ºC en Santiago. La comunidad sigue este lunes bajo la influencia de las bajas presiones con vientos del sudoeste, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas.

La Xunta mantiene hoy la vigilancia sobre diez ríos por posibles desbordamientos. De esta forma, en la provincia de A Coruña el foco está puesto en los ríos: Mero (Cambre y Betanzos), Valiñas (Abegondo), Barcés (Abegondo) y Tambre (Oroso y Trazo). En Pontevedra, están en seguimiento los ríos Gallo (Cuntis), Lérez (Pontevedra) y Maceiras (Redondela) y en la provincia de Ourense el Miño (A Peroxa y Miño) y Limia (Bande).

¿Cómo será el tiempo esta semana?

Esta semana se mantendrá un patrón inestable en Galicia, con cielos muy nubosos y precipitaciones frecuentes, más persistentes en el oeste y el litoral atlántico. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una circulación húmeda del W/SW con lluvias que tenderán a generalizarse, especialmente hacia el extremo occidental. En la fachada atlántica las previsiones apuntan a varios días encadenados de precipitaciones y chubascos, con episodios puntualmente más intensos entre el martes y el viernes. En Rías Baixas destacan los avisos amarillos por lluvia durante el martes y la madrugada del miércoles.

Mientras, en el interior de Galicia se espera un escenario similar, especialmente en Ourense, con lluvia intermitente y descensos térmicos a mitad de semana: máximas moderadas y mínimas más bajas a partir del miércoles. También figura aviso amarillo por lluvia en el entorno del Miño de Ourense en el paso del martes al miércoles, recuerda la AEMET.

Una breve tregua: tiempo más seco el sábado

MeteoGalicia también dibuja una semana marcada por las precipitaciones. Lloverá todos los días y habrá alternancia de cielos con nubes y claros, ocasionalmente muy nublados. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán altas para esta época y las máximas descenderán de forma moderada.

Noticias relacionadas

Hasta finales de semana persistirá la influencia de las bajas presiones, con viento del suroeste y una alta probabilidad de lluvia el viernes. El sábado por fin cambia la tendencia: se espera una jornada de tiempo más seco. Solo será una breve tregua porque los frentes volverán a entrar en Galicia a partir del domingo.

TEMAS

  1. Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
  2. ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
  3. La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
  4. Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia
  5. Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
  6. La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
  7. Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
  8. Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja

Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?

Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?

La huelga en el sistema ferroviario provoca un reguero de retrasos en Galicia

La huelga en el sistema ferroviario provoca un reguero de retrasos en Galicia

Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en el embalse de Ribadavia

Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en el embalse de Ribadavia

Suspendidos los trenes entre Santiago y Vilagarcía: el mal tiempo vuelve a afectar a los servicios ferroviarios

Suspendidos los trenes entre Santiago y Vilagarcía: el mal tiempo vuelve a afectar a los servicios ferroviarios

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

Las prisiones gallegas, al borde del colapso: la población reclusa crece en cinco años más de un 20%

Las prisiones gallegas, al borde del colapso: la población reclusa crece en cinco años más de un 20%

Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”

Un funcionario en la cárcel de Teixeiro: “Esto es trabajar en emergencia permanente”

La Xunta hará una inspección completa a la Muralla de Lugo tras el derrumbe provocado por las lluvias

La Xunta hará una inspección completa a la Muralla de Lugo tras el derrumbe provocado por las lluvias
Tracking Pixel Contents