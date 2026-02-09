La huelga en el sistema ferroviario provoca un reguero de retrasos en Galicia

El sistema ferroviario está, desde este lunes y hasta el miércoles, en huelga. El parón convocado por los sindicatos de Renfe, Ouigo, Iryo y las compañías de mercancías, deja un reguero de retrasos en todo el mapa estatal, incluido Galicia.

El decreto firmado por el Ministerio de Transportes, consultable desde la web del operador público, establece que los servicios mínimos en estas tres jornadas son del 65% para los trenes de media distancia (MD) y el 73% de la alta velocidad (AV), una cuestión que, según señalan fuentes de Renfe a Europa Press, se está cumpliendo a pesar de los retrasos que están viviendo los usuarios.

El cansancio se nota, eso sí, entre los usuarios, y es que la huelga llega después de días de cortes por las malas condiciones meteorológicas. "Otro día más sin tren", se queja una joven que tenía que desplazarse por cuestiones laborale entre Vilagarcía de Arousa y Vigo, una de las ciudades más afectadas por los cortes. Y es que la ciudad olívica llegó a estar más de 72 horas sin ningún tipo de conexión ferroviaria. Fue el sábado cuando, poco a poco, se empezaron a recuperar los servicios.

Más allá de las demoras que admite la propia operadora en la comunidad gallega, fuentes sindicales apuntan a algún retraso más destacable como el del tren '09083', que salió 44 minutos tarde de A Coruña "por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga". También señalan que el servicio '09082' dejó Vigo 75 minutos tarde como consecuencia del paro del personal del taller de Redondela, que lo debía revisar antes de su puesta en vía.

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Reclaman más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Servicios mínimos

En el caso de Galicia, en la línea A Coruña-Ourense, con paso por Santiago, este lunes circularán los trenes de las 05.50 horas, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En el sentido contrario, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00 y 19.50.

En la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña, también con parada en la capital gallega, saldrán trenes a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.

Mientras, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña, funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.