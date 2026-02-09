Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en el embalse de Ribadavia
La Guardia Civil espera a la autopsia para poder confirmar su identidad, así como la causa de la muerte
El domingo por la tarde unos senderistas daban la voz de alarma en el entorno del embalse de Ventosela, en la localidad ourensana de Ribadavia. Hasta allí se trasladaban agentes del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), y más tarde el 112, tras localizarse el cuerpo sin vida de una persona.
La Guardia Civil avisa ahora de que se trata del cadáver de una mujer, si bien todavía no se ha confirmado su identidad ni las causas de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia. Estas mismas fuentes ratifican que el cuerpo fue recuperado en la noche del domingo y trasladado sobre las 21,30 horas para realizarle la autopsia.
Los senderistas dieron el aviso alrededor de las 18.30 horas. El equipo de emergencias fue el encargado de retirar el cadáver y activar el protocolo de intervención médico-forense para identificar a la persona y las circunstancias del fallecimiento.
El 112 Galicia solicitó, además, la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Además, los agentes de la Guardia Civil contaron con el apoyo de la Policía Local.
