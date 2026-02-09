Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendidos los trenes entre Santiago y Vilagarcía: el mal tiempo vuelve a afectar a los servicios ferroviarios

Se reestablece el tráfico entre Ortigueira y Xuvia, cortado por un robo de cable

La transitada estación de Santiago de Compostela

La transitada estación de Santiago de Compostela / David Suárez

El Correo Gallego

Santiago

El mal tiempo vuelve a afectar este lunes a los servicios ferroviarios de la comunidad gallega. Las malas condiciones meteorológicas mantienen cortado el tramo de vía férrea convencional entre Santiago y Vilagarcía de Arousa, y los trenes regionales están siendo desviados por la línea de altas prestaciones, según informó Renfe a los usuarios.

Mensaje enviado a una usuaria de un tren entre Vilagarcía y Santiago

Mensaje enviado a una usuaria de un tren entre Vilagarcía y Santiago / Cedida

Para los viajeros con paradas intermedias en ese trayecto se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera. Asimismo, se mantienen por carretera los servicios entre Vigo-Guixar y Ourense (línea del Miño).

Renfe confirmó también que, aunque pueden producirse "algunas demoras", están circulando con normalidad los servicios mínimos en esta jornada, en la que comienza la huelga de trenes de tres días en toda España.

Por otro lado, esta mañana se ha restablecido la incidencia que mantenía cortada la circulación entre Xuvia y Ortigueira por un robo de cable.

