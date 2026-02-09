La Xunta hará una inspección completa a la Muralla de Lugo tras el derrumbe provocado por las lluvias

Las copiosas precipitaciones de los últimos días han provocado el derrumbamiento de una parte del lienzo interior de la Muralla de Lugo. No afecta a la parte original romana sino que se trata de una reconstrucción realizada en la década de 1920. La Xunta iniciará este mismo lunes las obras de reparación y anunció una inspección completa del trazado para comprobar si existen daños en algún otro punto de este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, se desplazó a Lugo a visitar la zona afectada, acompañado del director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, y del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Desde allí, prometió la "máxima urgencia y celeridad" para garantizar la conservación de este bien cultural. Según explicó, el derrumbe afecta a un tramo que fue realizado "con un material barato, económico y equivocado, principalmente tierra y escombros", lo que, en su opinión, dejó la Muralla en un estado vulnerable.

"El derrumbe afectó a un tramo reconstruido en 1920 con un material barato, económico y equivocado, principalmente tierra y escombros" José López — Conselleiro de Cultura

Los técnicos creen que las filtraciones que se produjeron en esa zona de la Muralla podrían deberse a la existencia de una escalera interior, como las que se encontraron en los últimos años a lo largo de todo el monumento y que se habría anulado con la construcción de ese paramento que se ha derrumbado. El desplome del muro se produjo a las 23.30 de la noche del sábado en un tramo de unos seis o siete metros situado entre la puerta del Carmen y la de Santiago, muy próximo a un local de hostelería.

Los técnicos pronosticaron también la posibilidad de que colapse el muro del Pazo de Dona Urraca, situado al lado del monumento, pero que no forma parte del conjunto protegido, por lo que han vallado la zona "para evitar daños a terceras personas", en palabras del conselleiro.

Incidencias del temporal

El destrozo en este tramo de la Muralla ha sido la consecuencia más grave que ha tenido el paso de la borrasca Marta sobre Galicia. Lo peor llegó durante la noche con un reguero de 278 incidencias, entre ellas inundaciones, nieve en carreteras o árboles caídos. El 112 notificó además 98 accidentes, de los cuales 25 resultaron con heridos, y en los que, en algunos casos, las condiciones climatológicas fueron determinantes.

Además, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en 49 ocasiones por inundaciones en calles o carreteras, garajes, bajos o viviendas; hubo 25 avisos por nieve; 23 por caída de árboles; y 23 acciones de los recursos del 112 para evitar riesgos. Pontevedra fue la provincia más afectada con 90 incidencias.

En A Estrada un desprendimiento de tierra que afectó a varios postes de media tensión dejó sin luz durante horas a vecinos del municipio pontevedrés de A Estrada.

La gran cantidad de lluvias que está registrando Galicia obligó a la Xunta a elevar el nivel de riesgo de desbordamiento a nivel rojo en el río Miño, en A Peroxa, así como en el Mandeo en Coirós, el Mendo en Betanzos y el Sar en Bertamiráns (Ames).

La borrasca Marta se ha alejado ya pero Meteogalicia avisa de la llegada de otro frente desde el oeste que dejará lluvias desde última hora de este domingo. De hecho, mañana se prevén precipitaciones "fuertes y persistentes" en la franja atlántica, según la advertencia de la Aemet.