La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos

La Xunta quiere reformar su modelo de oposiciones para adaptar los temarios a los nuevos tiempos y acortar los plazos que, en ocasiones, se eternizan hasta la toma de posesión de la plaza. Su previsión es ponerse manos a la obra este año para que el nuevo sistema de selección de personal esté listo en 2027. Así, se exigirá a los nuevos funcionarios conocimientos en administración electrónica. Además, se busca agilizar la constitución de los tribunales de selección creando una bolsa de empleados públicos disponibles para participar en estos órganos y que tengan además una "mayor especialización".

Los empleos en la administración pública son muy codiciados, pues ofrecen estabilidad económica y laboral, pero conseguir plaza no siempre es fácil. Algunas oposiciones, desde que se convocan hasta que la persona que aprueba se incorpora a su puesto, pueden demorarse años. De ahí, el interés de la Xunta en agilizar al menos la constitución de los órganos de selección. Exigirles una mayor especialización a los miembros de estos tribunales introduce además mayores garantías en el procedimiento.

Pero además los temarios se han quedado desfasados. En Educación, por ejemplo, el pasado año el 90% de los aspirantes quedaron fuera ya en el primer examen. Los docentes denuncian que el sistema de oposiciones se quedó "obsoleto" con temarios de más de 30 años de antigüedad.

La Xunta ve necesaria una adaptación del contenido de los exámenes a los nuevos planes de estudio. Y alude, en concreto, a que los nuevos funcionarios que se incorporen deben tener conocimientos y estar capacitados para manejar la administración electrónica, imprescindible ya para trabajar en cualquier oficina de la Xunta.

Calendario

La reforma del modelo de oposiciones se contemplaba ya dentro del Plan Xeral de Mellora dos Servicios Públicos aprobado en 2024 y ahora se recoge en la nueva planificación para el periodo 2026-2027, donde mantiene el calendario previsto. Así, este año se iniciarán los trabajos y la implantación efectiva será en 2027.

"La concreción de las medidas a adoptar se llevará a cabo una vez esté listo el Plan Estratéxico de Recursos Humanos de la Xunta, que será el documento base para planificar, dirigir y evaluar las decisiones a tomar en los próximos años en materia de gestión de recursos humanos y que se aprobará en este 2026", aclara la Consellería de Facenda.

Pero no es el único cambio que quiere acometer la Xunta en materia de recursos humanos. Entre los objetivos para 2027 está implantar "una gestión más ágil" del personal. La idea es poder disponer de los empleados públicos para adaptar su trabajo a las necesidades "de cada momento". Así, plantean puestos "más versátiles" y que incluso se puedan organizar proyectos interdepartamentales.

La Consellería de Facenda quiere simplificar también las escalas de funcionarios y personal laboral. "Se trata de refundirlas y reducir su número en la medida de lo posible". El calendario fija para este año establecer ya una propuesta con aquellas escalas que se quieren suprimir o fusionar para que en 2027 se pueda aprobar el proyecto legislativo.