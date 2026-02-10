Absueltos los acusados de corregir un letrero que deturpaba el topónimo de Ourense

El juzgado de instrucción número 2 de Ourense ha comunicado este martes la absolución de las personas acusadas de escribir correctamente un letrero que deturpaba el nombre de la ciudad, debido a la invalidez de las pruebas presentadas, ha informado la Mesa pola Normalización Lingüística (MNL).

En un comunicado, la Mesa señala que estas pruebas eran un vídeo en el que no se podía identificar a las personas que aparecían ni se apreciaba que dañasen el letrero. Además, incluía la acusación de que una de las personas encausadas habría formado parte de una candidatura a las elecciones municipales en la provincia de Lugo.

La asociación en defensa del gallego señala que «desde el primer momento» se hizo cargo de la defensa de las dos personas acusadas, que asumió el abogado Xoán Antón Pérez Lema.

«Las campañas recurrentes contra la toponimia gallega son un ataque a nuestra dignidad colectiva que no podemos admitir y de las que en muchas ocasiones participan directamente organismos públicos», asegura el presidente de la MNL, Marcos Maceira.

Además de «vallas insultantes o llamamientos a incumplir la ley», Maceira afirma que se encuentran «frecuentemente con vulneraciones de la ley promovidas desde instituciones públicas». En este caso, a su juicio, el «carácter antidemocrático de la acusación quedó patente también al presentar como prueba de cargo la participación de unos de los acusados en una candidatura electoral».

Maceira señala que el artículo 10 de la Ley de Normalización Lingüística recoge que «los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega», lo que se contempla también en acuerdos internacionales como la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minorizadas o el convenio marco para la protección de las minorías nacionales, promovidos por el Consejo de Europa, y que «recoge también la sentencia».

La Mesa recuerda que cualquier persona que sufra cualquier agravio o discriminación por utilizar o defender la lengua gallega puede dirigirse a la 'Liña do galego', un servicio gratuito dirigido a toda la población que tramita quejas hacia las instituciones o empresas que vulneran los derechos lingüísticos.