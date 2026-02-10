Dos detenidos por tener cinco animales muertos y otros cinco en mal estado en Abegondo
El Seprona de la Guardia Civil de Corcubión (A Coruña) detuvo a un hombre y a una mujer que tenían cadáveres de varias especies en avanzado estado de descomposición
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Corcubión (A Coruña) ha detenido a dos personas en el municipio coruñés de Abegondo al hallar los cuerpos de cinco animales de producción en avanzado estado de descomposición y otros cinco vivos, pero en deplorables condiciones higiénico-sanitarias.
Las detenciones se produjeron tras tener conocimiento de la posible existencia de animales abandonados en un inmueble de la parroquia de Crendes.
Un fuerte olor a putrefacción
En el lugar, los agentes inspeccionaron la zona y comprobaron que del interior del bajo del inmueble emanaba un fuerte olor a putrefacción, posiblemente originado por algún animal en estado de descomposición. Ante este hallazgo, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial un permiso para entrar. Dentro se hallaron los cadáveres y a los animales vivos en un pésimo estado.
La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, la cual procedió a la retirada de los cuerpos inertes mediante una empresa con las autorizaciones pertinentes para esa labor, y a la custodia de los especímenes vivos. Se activó entonces un procedimiento de localización de los presuntos responsables de los hechos y se procedió a la detención de un hombre y una mujer como supuestos autores de un delito de maltrato animal, otro de abandono animal y un tercero contra la salud pública.
