Dos detenidos por tener cinco animales muertos y otros cinco en mal estado en Abegondo

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Corcubión (A Coruña) ha detenido a dos personas en el municipio coruñés de Abegondo al hallar los cuerpos de cinco animales de producción en avanzado estado de descomposición y otros cinco vivos, pero en deplorables condiciones higiénico-sanitarias.

Las detenciones se produjeron tras tener conocimiento de la posible existencia de animales abandonados en un inmueble de la parroquia de Crendes.

Un fuerte olor a putrefacción

En el lugar, los agentes inspeccionaron la zona y comprobaron que del interior del bajo del inmueble emanaba un fuerte olor a putrefacción, posiblemente originado por algún animal en estado de descomposición. Ante este hallazgo, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial un permiso para entrar. Dentro se hallaron los cadáveres y a los animales vivos en un pésimo estado.

La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, la cual procedió a la retirada de los cuerpos inertes mediante una empresa con las autorizaciones pertinentes para esa labor, y a la custodia de los especímenes vivos. Se activó entonces un procedimiento de localización de los presuntos responsables de los hechos y se procedió a la detención de un hombre y una mujer como supuestos autores de un delito de maltrato animal, otro de abandono animal y un tercero contra la salud pública.