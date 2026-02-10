Detienen a un hombre por intentar agredir sexualmente a una mujer en la estación de autobuses de Lugo

Este martes agentes de la Policía Local de Lugo detuvieron a un hombre acusado de tratar de agredir a una mujer en la estación de autobuses después de haber protagonizado previamente un altercado con los agentes.

En concreto, durante la tarde del lunes se recibieron varias llamadas en la Sala del 092 alertando de la presencia de un hombre que estaba insultando y amenazando a viandantes en las inmediaciones del cruce de la Ronda da Muralla con la calle Montero Ríos.

Horas después, una mujer solicitó la intervención policial en la Estación de Autobuses, manifestando que se sentía acosada por un individuo que había intentado besarla y realizarle tocamientos sin su consentimiento, siguiéndola tanto por el exterior como por el interior de las instalaciones. Los agentes comprobaron que se trataba del mismo hombre identificado previamente.

Noticias relacionadas

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó huir a la carrera, siendo perseguido e interceptado por los agentes, que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales. La mujer declinó en ese momento el acompañamiento policial para formalizar la denuncia, ya que abandonaba la ciudad, indicando que valoraría interponerla en su lugar de residencia.