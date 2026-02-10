Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'

El pasado abril aterrizó en Netflix una serie que, a lo largo de seis episodios, acerca la historia de un asesino diferente, un criminal carente de sentimientos para el que matar es la cosa más fácil del mundo.

Sus escenarios de acción no son otros que las calles del casco antiguo de Pontevedra y emblemáticas edificaciones de la ciudad del Lérez, entre las que se encuentran el Convento de Santa Clara o el Pazo de Lourizán. También lo son otros lugares de la provincia pontevedresa como las Salinas de Ulló, en Vilaboa; el cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados; la playa de A Barrosa, en O Grove, y el Pazo do Mosteiro, en Tomiño, entre otros.

Un momento del rodaje de ‘El jardinero’. / Netflix

Serie más vista de Netflix en España en el último año

Unos escenarios que se convirtieron en el telón de fondo de El jardinero, ficción que, como ha revelado Netflix estas semanas, el pasado año logró ser la más vista de la plataforma roja en España tras alcanzar 37,1 millones de visualizaciones y más de 173 millones de horas reproducidas.

La espectacular marca se sitúa muy por encima de otras series aclamadas de Netflix como El refugio atómico (28,2 millones de visualizaciones), Dos tumbas (25,8 millones de visualizaciones), Olympo (23 millones de visualizaciones), Manual para señoritas (18,2 millones de visualizaciones), El cuco de cristal (15,3 millones de visualizaciones) e, incluso, Animal (14,8 millones de visualizaciones), fenómeno mundial rodado en Santiago y sus alrededores, protagonizado por el compostelano Luis Zahera.

Éxito con sello gallego

Un éxito tras el que se encuentra el gallego José Manuel Lorenzo, productor ejecutivo de la serie, que asegura a EL CORREO GALLEGO que está «muy agradecido» por las cifras logradas.

«Uno, cuando hace las cosas, siempre se espera lograr lo mejor y El jardinero cuenta con un mundo nuevo que nos acerca la historia de un asesino diferente con una madre controladora y una historia de amor muy bonita de por medio, algo que no se había hecho. El casting es estupendo y la serie está hecha con mucho cariño a nivel de producción y fotografía. Hay un conjunto de cosas que han permitido que el público haya visto El jardinero de forma masiva no solo en España, sino en todo el mundo. Es sorprendente el nivel de audiencia que ha logrado la serie», destaca Lorenzo, que añade que, cuando conoció la idea inicial del guionista y escritor madrileño Miguel Sáez Carral (Ni una más), «solo vi una ciudad donde podíamos hacer esta serie».

Rodajes de 'El jardinero' en el Convento de Santa Clara de Pontevedra. / Netflix

«Llamé a Miguel y le dije: ‘Te recojo mañana y nos vamos a Pontevedra’. Y nos fuimos él y yo, solos con el coche durante una semana. Hablamos todo el rato de la obra y nos hicimos unos 100 kilómetros diarios recorriendo todo tipo de sitios. Mis amigos de Pontevedra y autoridades locales se volcaron en enseñarnos espacios preciosos», recuerda Lorenzo de un viaje que le permitió posteriormente, entre los meses de enero y abril de 2024, grabar en lugares como el convento pontevedrés de Santa Clara, el cual fue arreglado para poder acoger el rodajes de la serie.

«Fue una delicia rodar en Pontevedra, en las piedras que he pisado tantos años desde que nací y bajo la lluvia que tanto me empapó a lo largo de mi vida. Me pareció un lujo haber rodado en mi ciudad, un escenario que ayuda a la trama y casa muy bien con este asesino tan raro al que da vida Álvaro Rico», declara Lorenzo.

El actor Álvaro Rico, en ‘El jardinero’. / Netflix

Un asesino sin sentimientos

Un Álvaro Rico que se pone en la piel de Elmer, un joven para el que matar es la cosa más fácil del mundo después de que un accidente le privase de sentimientos, los cuales empiezan a aparecer cuando planea el asesinato de la encantadora Violeta (Catalina Sopelana), una maestra de guardería de la cual se empieza a enamorar.

No obstante, su controladora madre, La China Jurado (Cecilia Suárez), gestora de un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo, hace todo lo posible para que su relación no siga adelante.

Un instante de 'El jardinero', en la costa gallega. / Netflix

Junto a este trío protagonista también podemos ver a los gallegos María Vázquez y Francis Lorenzo en el papel de policías, así como a actores de la talla de Emma Suárez, Javier Morgade, Isabel Garrido, Iván Massagué, Esteban Roel y Candela Solé, que completan el reparto de una serie que ha encandilado a millones de personas tanto en España como en el resto del mundo mostrando una «historia diferente» con Galicia como telón de fondo.

Sobre la posibilidad de una segunda temporada tras un final tan abierto, José Manuel Lorenzo no descarta una nueva entrega, aunque, como señala, «ahora no es el momento adecuado».