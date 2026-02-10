Incidencias y retrasos en trenes de Galicia pese a la desconvocatoria de huelga
Los usuarios de los ferrocarriles de Media Distancia del Eixe Atlántico denuncian cancelaciones en las líneas de esta mañana
Renfe achaca los problemas a una incidencia operativa
I.D.P.
A pesar de que la huelga de maquinistas quedó desconvocada tras llegar a un acuerdo sindicatos y Ministerio de Transportes, la circulación ferroviaria gallega está sufriendo este martes incidencias y cancelaciones de trenes, según denuncian varios usuarios.
Varios viajeros de las líneas de Media Distancia que recorren el Eixe Atlántico en hora punta, que muchos utilizan para ir a trabajar o a estudiar, se encontraron esta mañana con que su tren había sido cancelado. «Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera», recoge el mensaje enviado por Renfe a todos los afectados.
Entre los trenes cancelados, en la estación de Vigo Urzaiz se suspendieron los servicios que salían a las 6.34 y a las 8.00 con destino A Coruña, y lo mismo ocurrió con los trenes que partían de A Coruña a las 9.00 y a las 11.00 (sobre este hay aviso) hacia Vigo. También hay cancelaciones en la estación de Ourense.
«Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos. Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión», señaló Renfe.
Más retrasos e incidencias
Es el caso del servicio regional entre A Coruña y Vigo Guixar, en el que el tramo entre Santiago y Vilagarcía se realiza por la vía de alta velocidad, por lo que los pasajeros con destino Osebe, Padrón, Pontecesures y Catoira tienen que realizar la parte final de su viaje por carretera. El domingo, Renfe había informado de que una parte de ese servicio se realizaría por la vía de alta velocidad porque en la convencional quedaban por retirar árboles que habían caído por el temporal.
Los sindicatos mayoritarios —CCOO, UGT y el Semaf (maquinistas)— desconvocaron ayer lunes la huelga del ferrocarril que tenían previsto realizar hasta este miércoles tras llegar a un acuerdo con el Gobierno que incluye una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.
Sin embargo, los minoritarios CGT y Sindicato Ferroviario (SF) decidieron mantener el paro el martes y el miércoles al considerar los acuerdos insuficientes.
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
- Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
- Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana