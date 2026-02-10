Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencias y retrasos en trenes de Galicia pese a la desconvocatoria de huelga

Los usuarios de los ferrocarriles de Media Distancia del Eixe Atlántico denuncian cancelaciones en las líneas de esta mañana

Renfe achaca los problemas a una incidencia operativa

La estación de tren de Santiago de Compostela afronta la primera jornada de huelga

La estación de tren de Santiago de Compostela afronta la primera jornada de huelga / Jesús Prieto

I.D.P.

A pesar de que la huelga de maquinistas quedó desconvocada tras llegar a un acuerdo sindicatos y Ministerio de Transportes, la circulación ferroviaria gallega está sufriendo este martes incidencias y cancelaciones de trenes, según denuncian varios usuarios.

Varios viajeros de las líneas de Media Distancia que recorren el Eixe Atlántico en hora punta, que muchos utilizan para ir a trabajar o a estudiar, se encontraron esta mañana con que su tren había sido cancelado. «Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera», recoge el mensaje enviado por Renfe a todos los afectados.

Entre los trenes cancelados, en la estación de Vigo Urzaiz se suspendieron los servicios que salían a las 6.34 y a las 8.00 con destino A Coruña, y lo mismo ocurrió con los trenes que partían de A Coruña a las 9.00 y a las 11.00 (sobre este hay aviso) hacia Vigo. También hay cancelaciones en la estación de Ourense.

«Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos. Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión», señaló Renfe.

Más retrasos e incidencias

Es el caso del servicio regional entre A Coruña y Vigo Guixar, en el que el tramo entre Santiago y Vilagarcía se realiza por la vía de alta velocidad, por lo que los pasajeros con destino Osebe, Padrón, Pontecesures y Catoira tienen que realizar la parte final de su viaje por carretera. El domingo, Renfe había informado de que una parte de ese servicio se realizaría por la vía de alta velocidad porque en la convencional quedaban por retirar árboles que habían caído por el temporal.

Los sindicatos mayoritarios —CCOO, UGT y el Semaf (maquinistas)— desconvocaron ayer lunes la huelga del ferrocarril que tenían previsto realizar hasta este miércoles tras llegar a un acuerdo con el Gobierno que incluye una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.

Sin embargo, los minoritarios CGT y Sindicato Ferroviario (SF) decidieron mantener el paro el martes y el miércoles al considerar los acuerdos insuficientes.

