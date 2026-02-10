El nuevo acuerdo de la PAC: rechazo a los recortes y un modelo propio para Galicia

Tras varias reuniones en las que el sector ganadero presentó sus peticiones a la Consellería do Medio Rural en cuanto a los recortes de la Política Agraria Común (PAC), la Xunta y las organizaciones profesionales agrarias alcanzaron un consenso. En la tarde de este lunes, la titular de Medio Rural, María José Gómez, los directores xerais de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; e y el de la PAC y del Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño; junto con los responsables de Asaga, Unións Agrarias (UUAA) y el Sindicato Labrego Galego (SLG) materializaron el nuevo acuerdo de la PAC posterior al año 2028.

Sin embargo, el documento elaborado ayer no culminará hasta someterse a su aprobación final en el próximo pleno del Consello Agrario Galego, el próximo 20 de febrero. Posteriormente, será remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

No a los recortes de la PAC

Según la propia Consellería, en el documento se incluyen las «reivindicaciones» del ente autonómico y el rechazo «explícito a ese recorte presupuestario para Galicia de por lo menos un 22%». De la misma forma, Xunta y organizaciones agrarias gallegas también dicen no «al nuevo modelo, por estar más centralizado en los estados miembros y regiones, dejando en manos de sus gobiernos la cantidad de fondos y el porcentaje de cofinanciación destinados a las ayudas de la PAC», según indica Medio Rural en un comunicado. Además, exigen al Gobierno central la implantación de las «mejoras propuestas por la Comisión Europea», que serían «el objetivo rural y el anticipo de la revisión inmediata».

¿Qué pasa con Mercosur?

Entre las soluciones propuestas por la Xunta para frenar el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur será la elaboración de «una declaración conjunta de respaldo a una aplicación prácticamente forzada del tratado, incluyendo una serie de garantías más específicas a poner en marcha por la UE, por el Ministerio y por el propio Gobierno gallego». Asaga y UUAA se comprometieron a firmar ese futuro manifiesto y la puesta en marcha de las «cláusulas de salvaguarda» incluidas en él.