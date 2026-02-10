El nuevo acuerdo de la PAC: rechazo a los recortes y un modelo propio para Galicia
La Xunta elaborará una «declaración conjunta de respaldo» contra el acuerdo con Mercosur
Tras varias reuniones en las que el sector ganadero presentó sus peticiones a la Consellería do Medio Rural en cuanto a los recortes de la Política Agraria Común (PAC), la Xunta y las organizaciones profesionales agrarias alcanzaron un consenso. En la tarde de este lunes, la titular de Medio Rural, María José Gómez, los directores xerais de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; e y el de la PAC y del Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño; junto con los responsables de Asaga, Unións Agrarias (UUAA) y el Sindicato Labrego Galego (SLG) materializaron el nuevo acuerdo de la PAC posterior al año 2028.
Sin embargo, el documento elaborado ayer no culminará hasta someterse a su aprobación final en el próximo pleno del Consello Agrario Galego, el próximo 20 de febrero. Posteriormente, será remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
No a los recortes de la PAC
Según la propia Consellería, en el documento se incluyen las «reivindicaciones» del ente autonómico y el rechazo «explícito a ese recorte presupuestario para Galicia de por lo menos un 22%». De la misma forma, Xunta y organizaciones agrarias gallegas también dicen no «al nuevo modelo, por estar más centralizado en los estados miembros y regiones, dejando en manos de sus gobiernos la cantidad de fondos y el porcentaje de cofinanciación destinados a las ayudas de la PAC», según indica Medio Rural en un comunicado. Además, exigen al Gobierno central la implantación de las «mejoras propuestas por la Comisión Europea», que serían «el objetivo rural y el anticipo de la revisión inmediata».
¿Qué pasa con Mercosur?
Entre las soluciones propuestas por la Xunta para frenar el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur será la elaboración de «una declaración conjunta de respaldo a una aplicación prácticamente forzada del tratado, incluyendo una serie de garantías más específicas a poner en marcha por la UE, por el Ministerio y por el propio Gobierno gallego». Asaga y UUAA se comprometieron a firmar ese futuro manifiesto y la puesta en marcha de las «cláusulas de salvaguarda» incluidas en él.
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
- Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
- Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana