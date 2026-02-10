Oza-Cesuras busca al dueño de un sobre con dinero hallado en 2024
El Concello evita dar datos para evitar intentos de engaños más allá de que se trata de una cantidad importante
Agencias
El Concello de Oza-Cesuras ha lanzado este martes un llamamiento para localizar al dueño de un sobre con dinero en su interior hallado en 2024.
El sobre fue encontrado el 22 de enero de 2024, señala el Ayuntamiento en su portal de internet, e invita a "quien se considere legítimo propietario" a personarse en las oficinas municipales y acreditar, por cualquier medio de prueba, la cantidad concreta extraviada y su titularidad.
El Gobierno local evita desvelar datos para no dar pie a intentos de engaño.
El llamamiento se volverá a publicar dos domingos consecutivos y transcurridos otros dos años, precisa la entidad municipal, y añade que de no localizar al dueño, el sobre con el dinero será entregado a la persona que lo encontró.
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
- Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
- Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana