Oza-Cesuras busca al dueño de un sobre con dinero hallado en 2024

El Concello de Oza-Cesuras ha lanzado este martes un llamamiento para localizar al dueño de un sobre con dinero en su interior hallado en 2024.

El sobre fue encontrado el 22 de enero de 2024, señala el Ayuntamiento en su portal de internet, e invita a "quien se considere legítimo propietario" a personarse en las oficinas municipales y acreditar, por cualquier medio de prueba, la cantidad concreta extraviada y su titularidad.

El Gobierno local evita desvelar datos para no dar pie a intentos de engaño.

Noticias relacionadas

El llamamiento se volverá a publicar dos domingos consecutivos y transcurridos otros dos años, precisa la entidad municipal, y añade que de no localizar al dueño, el sobre con el dinero será entregado a la persona que lo encontró.