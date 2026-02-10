Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Oza-Cesuras busca al dueño de un sobre con dinero hallado en 2024

El Concello evita dar datos para evitar intentos de engaños más allá de que se trata de una cantidad importante

Concello de Oza-Cesuras

Concello de Oza-Cesuras / VICTOR ECHAVE

Agencias

El Concello de Oza-Cesuras ha lanzado este martes un llamamiento para localizar al dueño de un sobre con dinero en su interior hallado en 2024.

El sobre fue encontrado el 22 de enero de 2024, señala el Ayuntamiento en su portal de internet, e invita a "quien se considere legítimo propietario" a personarse en las oficinas municipales y acreditar, por cualquier medio de prueba, la cantidad concreta extraviada y su titularidad.

El Gobierno local evita desvelar datos para no dar pie a intentos de engaño.

Noticias relacionadas

El llamamiento se volverá a publicar dos domingos consecutivos y transcurridos otros dos años, precisa la entidad municipal, y añade que de no localizar al dueño, el sobre con el dinero será entregado a la persona que lo encontró.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
  2. ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
  3. La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
  4. Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
  5. La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
  6. Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
  7. Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
  8. Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana

Oza-Cesuras busca al dueño de un sobre con dinero hallado en 2024

Oza-Cesuras busca al dueño de un sobre con dinero hallado en 2024

El Sergas prepara una reforma integral de Atención Primaria: menos presión asistencial, más incentivos y un mando clínico reforzado

El Sergas prepara una reforma integral de Atención Primaria: menos presión asistencial, más incentivos y un mando clínico reforzado

Más turismo extranjero en Galicia: los portugueses lideran en número y franceses y alemanes en duración

Más turismo extranjero en Galicia: los portugueses lideran en número y franceses y alemanes en duración

La magistrada María Dolores Fernández Galiño, reelegida Valedora do Pobo

La magistrada María Dolores Fernández Galiño, reelegida Valedora do Pobo

La incesante lluvia «ahoga» la campaña agrícola con 2.000 hectáreas afectadas

La incesante lluvia «ahoga» la campaña agrícola con 2.000 hectáreas afectadas

Solo 14 concellos carecen de pisos turísticos en plena temporada baja

Solo 14 concellos carecen de pisos turísticos en plena temporada baja

Incidencias y retrasos en trenes de Galicia pese a la desconvocatoria de huelga

Incidencias y retrasos en trenes de Galicia pese a la desconvocatoria de huelga

Llega un nuevo frente a Galicia: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?

Llega un nuevo frente a Galicia: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
Tracking Pixel Contents