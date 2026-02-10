Más turismo extranjero en Galicia: los portugueses lideran en número y franceses y alemanes en duración

Galicia recibió un total de 162.950 turistas extranjeros en noviembre de 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) obtenidos a partir de la posición de los teléfonos móviles. Esta cifra representa un crecimiento del 8,3% respecto al mismo mes del año anterior y se traduce en 1.130.131 pernoctaciones, con una duración media de 6,9 noches por visitante.

Los mercados europeos tradicionales siguen marcando la pauta en las llegadas de turistas internacionales. Portugal se mantiene en cabeza, con 41.871 turistas lusos llegados a Galicia, pero, aunque ocupa el lugar más destacado por volumen de visitantes, registra una estancia media más corta (3,4 noches) que otros países europeos.

Así, Francia, con 20.093 visitantes, se consolida como un importante país emisor para Galicia. Los turistas franceses realizaron más de 148.000 pernoctaciones, con una estancia media de 7,4 noches. Por su parte, Alemania ocupa el segundo puesto con 16.678 turistas, que generaron 124.157 pernoctaciones y una estancia media de 7,4 noches, destacando por su volumen y estancias prolongadas.

Completan el top europeo los Países Bajos con 8.499 visitantes, el Reino Unido con 8.622 turistas y Suiza con 4.160 visitantes, todos con estancias que superan o rondan los 6–9 días, lo que subraya el interés por estancias más largas en Galicia.

Turismo intercontinental también al alza

Más allá de Europa, Galicia atrajo visitantes de diversas regiones del mundo. Estados Unidos aportó 7.234 turistas, con estancias medias superiores a las 10 noches y más de 76.000 pernoctaciones. Brasil y Argentina registraron cifras relevantes con 2.070 y 712 turistas, respectivamente, con estancias destacadas, por encima de las nueve noches de media.

Otros mercados latinoamericanos como Colombia, Venezuela, México y Perú mostraron una presencia significativa, con estancias prolongadas que apuntan a un perfil de turista interesado en experiencias más completas.

En Asia, China fue el país con mayor afluencia (1.341 turistas), seguido por mercados en crecimiento como Filipinas, India e Indonesia, que doblan e incluso triplican sus ratios de pernoctaciones respecto a periodos previos.

Tendencias y perspectivas

Los datos de noviembre reflejan un turismo extranjero más diversificado y de mayor duración en Galicia, con visitantes que no solo proceden de países vecinos, sino también de mercados de larga distancia. La presencia de turistas de América y Asia, con estancias prolongadas, supone una oportunidad estratégica para el sector hotelero y de servicios gallego, al favorecer la desestacionalización y la llegada de visitantes fuera de la temporada alta.