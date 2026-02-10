Vendedores ambulantes bajo el temporal: "Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar"

Desde antes de Navidades no se celebra un mercadillo en condiciones en la explanada de Salgueiriños. Primero por coincidencia con festivos y después por el mal tiempo, la cita semanal de los jueves en Santiago lleva semanas sin celebrarse. Y el escenario no es mucho mejor en otras localidades de la fachada atlántica gallega, barrida desde que comenzó 2026 por el viento, la lluvia y las tormentas eléctricas.

Unos fenómenos atmosféricos que impiden a los vendedores ambulantes montar sus puestos y, cuando en algún lugar lo consiguen, se encuentran con que no hay clientes. "¡A quién le vas a vender si no hay nadie!", se quejan un grupo de comerciantes de la capital gallega.

"Yo llevo mes y medio sin trabajar", se queja una de las afectadas. Admite que algunos mercadillos se están celebrando igual, "pero en días de temporal van cuatro personas, cuatro puestos y poco más", lamenta. En Ribeira, hace un par de semanas, "había una decena de puestos contados", explica.

Otro día puso rumboa Cee, una de sus citas habituales, "pero me di la vuelta para casa al ver lo malo que esetaba el día".

Explanada de Salgueiriños, el último jueves sin mercado / M.G.P.

"Nos cobran igual"

Mes y medio sin trabajar significa mes y medio sin ingresos. Pero además, con un agravante: hay unos gastos fijos vinculados al mercado que se mantienen. "El problema es que nos cobran igual", protesta este grupo de ambulantes. "Es injusto que nos cobren los puestos sin poder trabajar".

En Cee pagan 340 euros por seis meses, en A Pobra do Caramiñal 169 al trimestre, en Santiago son 350 por año.... "Lo que pedimos es que los días que no trabajamos nos los descuenten", reclaman, porque el coste de un día de puesto en uno de esos mercados puede subir de 20 euros, "a los que hay que sumar 30 de gasolina". Y si finalmente se monta el mercadillo, "¡a quién le vendes si no hay nadie!".

"Los días que no trabajamos nos los podían descontar, eso es lo que pedimos, porque en realidad pagas por no trabajar", lamentan los ambulantes.

Mazaricos pone la feria a cubierto "por seguridad" El Concello de Mazaricos habilitó un protocolo, ante la crudeza de este invierno, "para garantizar la seguridad de los feriantes y el bienestar de los vecinos". Consiste en trasladar los puestos de la feria al Recinto Ferial cubierto de A Picota. Con eso, busca dar "seguridad y comodidad" al mercado mensual, que se celebra en víspera del segundo domingo de mes y el cuarto sábado. Los días de buen tiempo, la fiera estará en el lugar habitual.

"Internet nos hizo mucho daño"

El colectivo no tiene ayudas "para nada". Es más, están temerosos de lo que está ocurriendo este invierno porque "en algunos concellos hay normas que dicen que si dejas de montar tantas veces seguidas, puedes perder el puesto", lo que muchas veces les obliga a hacer el esfuerzo de acudir al mercadillo bajo la lluvia y el viento.

Una de las alternativas que se planteó en Santiago fue la de trasladar el mercado de Salgueiriños a la zona cubierta de Amio, al menos en las jornada de temporal, pero la medida no cuenta con el respaldo del gremio. "Acudir a esas zonas cubiertas que muchas veces están lejos no es la solución", argumentan. "Los mercadillos son algo que tiene que estar cerca de la gente". La solución, insisten, pasa por tener descuentos en las cuotas de los puestos cuando no se trabaje, como está ocurriendo en este 2026.

"Las ventas por internet y los centros comerciales hicieron mucho daño", recuerdan. Y ahora, el clima amenaza con darles la puntilla.