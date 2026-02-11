Centenares de ganaderos gallegos protestan hoy en Madrid contra el tratado de Mercosur
Las organizaciones Gandeiros da Suprema y Agromuralla movilizan a más de 200 agricultores y 40 tractores a la capital española
El hecho de que no haya ningún avance o ninguna novedad en cuanto al acuerdo económico entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur sigue avivando el fuego de las protestas. Por ello, este miércoles están llamados a manifestarse en Madrid y colapsar con sus tractores la ciudad miles de ganaderos y agricultores de todo el Estado, desde el sur hasta el norte.
Desde Galicia, las asociaciones Gandeiros Galegos da Suprema y Agromuralla —convocantes de las tractoradas en Lugo que se prolongaron durante dos semanas— fletaron cuatro autobuses que, desde primera hora de este miércoles, cruzaron la frontera para trasladar su manifestación a las grandes instituciones asentadas en Madrid. También, otros tantos ganaderos gallegos optaron por traspasar el Padornelo con sus propios vehículos.
Esta mañana, el presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, explicó a la agencia Efe que desde Galicia hasta Madrid también se desplazaron «entre 30 y 40 tractores», transportados «en camiones góndola». Su intención es dejarlos en las principales vías madrileñas para «colapsar las calles de la ciudad» en forma de protesta.
«Venimos a Madrid a lanzar otro grito de guerra contra un acuerdo comercial que es una puñalada al rural de Galicia», indicó Rego. «Tienen que entender que no queremos ese tratado y que no lo pueden llevar adelante».
La tractorada arranca sin incidencias
La manifestación convocada por Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes avanza sin incidentes hasta la madrileña plaza de Colón. Según la Delegación del Gobierno de Madrid, participan unos «325 tractores».
La mayoría de los manifestantes provienen de Galicia, de Castilla y León, de Asturias, de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Aragón, según señalan las asociaciones.
