Detenido en Cariño por pintadas amenazantes con símbolos nazis y hostigar a los vecinos

La Guardia Civil ha comunicado este miércoles la detención de un hombre de Cariño (A Coruña) como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio y las personas y ha afirmado que se le atribuye la aparición de pintadas vandálicas y actos de hostigamiento que generaron "alarma social" en la villa.

Agentes del puesto de Ortigueira (A Coruña) realizaron el operativo, iniciado a raíz de unos hechos ocurridos en la madrugada del 13 de enero pasado, cuando se localizaron "múltiples pintadas realizadas con aerosol negro en puntos estratégicos de la localidad, cuyas inscripciones contenían alusiones directas a terceras personas". Además, también aparecieron varios grafitis de esvásticas nazis.

Además, el cuerpo de seguridad ha señalado que esos mensajes eran de "naturaleza intimidatoria" y que el autor "seleccionó tanto edificios públicos como propiedades privadas", caso de la fachada de un centro sanitario, una casa particular o un antiguo local de ocio.

Según la Guardia Civil, las víctimas denunciaron esos daños materiales y un "hostigamiento continuado, incluyendo grabaciones y amenazas personales, lo que motivó la solicitud de órdenes de protección ante el temor fundado por su integridad física".

El Instituto Armado ha precisado que el detenido tiene antecedentes por hechos similares y que se le imputan presuntos delitos de daños, desórdenes públicos y amenazas, además de indicar que las diligencias fueron puestas a disposición de los juzgados de Ortigueira.