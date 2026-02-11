Herida leve una joven de 20 años al caer sobre su coche un árbol de tres toneladas en Caldas
La conductora circulaba a primera hora de la tarde por la EP-8008 cuando el tronco cayó sobre el vehículo, dejándolo destrozado
Una joven de 20 años de edad ha resultado herida de carácter leve en la tarde de este miércoles tras caer un árbol sobre su coche cuando circulaba por la carretera EP-8008, en Caldas de Reis (Pontevedra). El suceso tuvo lugar a las 15.05 horas en el lugar de Cesariños, en la parroquia de San Clemente de este municipio pontevedrés, según informaron fuentes del operativo a Europa Press.
El árbol, de grandes dimensiones, cayó sobre el vehículo, que quedó totalmente destrozado. Pese a lo aparatoso del accidente, la conductora solo resultó herida leve y fue trasladada por los servicios de Urxencias Sanitarias al Hospital de Montecelo.
Al punto acudieron los bomberos del Salnés, así como Urxencias Sanitarias, Protección Civil de Caldas y de Cuntis, además de la Guardia Civil de Tráfico.
Tras el suceso, el Concello de Cuntis publicó una imagen en su perfil de la red social Instagram en el que informaba de la participación del servicio de emergencia local en el rescate de la joven y explicaba que el árbol pesaba unos 3.000 kilos.
