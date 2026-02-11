Llega la borrasca Nils: alerta naranja por viento en el noroeste de A Coruña y por lluvias en Pontevedra

Llega a Galicia una nueva borrasca, Nils, la octava de gran impacto del año. Y lo hace disparando las alarmas -con avisos naranjas por lluvia en el interior de Pontevedra, por viento en el noroeste de A Coruña y A Mariña de Lugo y por mala mar en todo el litoral- y con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta con carácter persistente en zonas de montaña e interior y vientos con rachas muy fuertes generalizadas. Ademas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido elevar a rojo (peligro extraordinario) el aviso para la costa noroeste de A Coruña a partir de las 23:00 horas, con olas de hasta nueve metros y vientos de hasta fuerza 9.

Galicia continúa así bajo la influencia de un área depresionaria situada al norte, con una fuerte circulación del suroeste. Se esperan cielos nubosos y lluvias localmente fuertes, más abundantes en la mitad oeste. La tarde traerá las horas más complicadas, porque las precipitaciones serán localmente tormentosas. Las temperaturas mínimas registrarán hoy un ligero descenso -máximas sin cambios, entre 10ºC y 15ºC en Santiago-, y los vientos soplarán fuertes del oeste-suroeste, muy fuertes en el litoral norte y noroeste.

En el noroeste de A Coruña y A Mariña de Lugo se esperan rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), por lo que están suspendidas las actividades en el exterior de los centros escolares de los 53 concellos que integran las dos zonas, así como toda la actividad deportiva en el exterior. Aunque los vientos más fuertes se esperan a partir de mediodía, ya se han registrado rachas importantes, como los 109 km/h en Muras (Lugo) a las 3:10 horas o los 90,5 km/h en Vimianzo (A Coruña) a las 5:10, según los datos de MeteoGalicia.

Alerta naranja por lluvia

Por otro lado, hoy se repite la alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra, donde ayer se registraron acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Cotobade y Cuntis. Para hoy, y hasta las 18:00 horas, la Aemet prevé acumulados de hasta 80 l/m2 en 12 horas, con mayor probabilidad en la parte sur de la zona. La Xunta también ha suspendido en los 16 concellos las actividades en el exterior de los centros educativos y la actividad deportiva exterior.

n peregrino de Jaca, Huesca, recorre el Camino De Santiago atravesando bajo la lluvia, un antiguo bosque cerca de la localidad de Portomarin, Lugo / EFE

Alerta roja el jueves

Por otro lado, MeteoGalicia ha activado un aviso rojo por olas en el litoral de la Costa da Morte y en el Noroeste de A Coruña para la madrugada del jueves. En concreto, según se recoge en la web del departamento autonómico se esperan olas superiores a los ocho metros entre las 00.00 horas y las 06.00 horas del jueves.