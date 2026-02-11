El Parlamento gallego pide por unanimidad al Gobierno recursos suficientes para hacer efectiva la 'ley ELA'

Todos los grupos con representación en el Parlamento de Galicia han aprobado una iniciativa que insta al Gobierno central a asignar «una dotación presupuestaria suficiente y específica para hacer efectivos de manera inmediata los derechos» que otorga la denominada 'ley ELA'.

La propuesta impulsada por el PP —que rechazó una enmienda formulada por los socialistas—también pide que la aplicación de la normativa que regula los derechos para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) tenga carácter retroactivo desde su entrada en vigor para que «todas las personas afectadas puedan beneficiarse de sus medidas de apoyo».

El debate sobre esta iniciativa tuvo lugar en la pasada jornada y se encargó de defenderla la parlamentaria popular Raquel Arias. Lo hizo recordando a la recientemente fallecida Susi Seoane, vicepresidenta de Agaela y una de las caras más visibles en la lucha contra la enfermedad en Galicia. También reivindicó que la comunidad gallega fue «la primera en dar una ayuda directa» a este colectivo, ha urgido al Gobierno que dirige Pedro Sánchez a «cumplir la ley ELA».

Le tomó la palabra la socialista Silvia Longueira, quien hizo un «reconocimiento» al «buen hacer» del director xeral de Maiores, Antón Acevedo, y «a la determinación personal que lo llevó a realizar una línea prioritaria para los afectados de ELA en Galicia». «Este tipo de proezas de la Administración suceden porque hay personas que se involucran de forma directa sobre un tema, y esto fue lo que hizo el señor Acevedo», añadió la parlamentaria socialista, quien puso en valor que el PSOE promovió la 'Ley ELA', pero también admitió «desde la honestidad» que no se está «a la altura» en su aplicación. «Llegamos tarde, llegamos como podemos», reconoció Longueira.

La diputada socialista manifestó que desearía «la misma honestidad» por parte de los populares para poder cerrar un acuerdo en positivo y trabajar con consenso por el colectivo. Expuso la enmienda socialista, que Arias ya avanzó que no iba a aceptar al entender que está «completamente fuera de lugar».

Finalmente, la diputada del BNG Iria Carreira tuvo también palabras de recuerdo para Susi Seoane, y comprometió el trabajo de los nacionalistas en favor de los pacientes de esta enfermedad. «Las ayudas están bien, pero no pueden sustituir a los servicios públicos que tienen que dar respuesta», advirtió.