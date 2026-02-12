Un 17,5% de los adolescentes gallegos, en riesgo por el uso problemático de redes sociales

Un tercio de los chavales españoles se conecta a redes sociales más de cuatro horas al día, y eso entre semana, porque el sábado y el domingo se dispara el porcentaje de quienes cometen excesos. La cuestión es dónde está el límite o si esa utilización interfiere con su vida cotidiana. El «posible uso problemático» afectaría a aproximadamente uno de cada seis adolescentes gallegos.

Por primera vez el Plan Nacional sobre Drogas ha medido la incidencia de las redes sociales sobre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años. Lo ha hecho porque su utilización, como alega el organismo del Ministerio de Sanidad, se ha convertido en un «fenómeno cotidiano con un impacto creciente» sobre el «desarrollo personal y social» de los adolescentes.

Riesgos asociados

No todo es malo per se. El Gobierno reconoce que estas plataformas —entre las que se analizan WhatsApp, Tik Tok, Instagram, Facebook, blogs, Snapchat, Skype, Twitter, Hangouts, etc.,— «ofrecen oportunidades de comunicación, aprendizaje y entretenimiento», pero advierte igualmente de su cara B, ya que presentan riesgos asociados a los excesos: «pérdida de control del tiempo, interferencia en el rendimiento académico, alteraciones en el sueño o en las relaciones familiares, y la aparición de síntomas de dependencia similares a los observados en otras adicciones comportamentales», como los juegos de azar, por ejemplo.

En Galicia, el Estudes revela que un 17,5% de los encuestados realiza un «posible uso problemático» de las redes sociales. Eso significa que cumplen varios criterios de una escala que examina las horas de conexión, si consideran que pasan demasiado tiempo en las redes sociales o lo piensan así sus progenitores o si se ponen de mal humor cuando no pueden acceder.

Generalizando el comportamiento del alumnado de enseñanzas secundarias a la población global de 14 a 18 años en la comunidad, ese porcentaje supone en números absolutos alrededor de 21.000 estudiantes en riesgo de engancharse a las redes sociales. Según el estudio dirigido por el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta para Unicef entre más de 75.000 chicos y chicas de toda España de entre 10 y 20 años, las más habituales son WhatsApp, YouTube, Tik Tok e Instagram.

El porcentaje del Estudes situaría a los gallegos de terceros con más riesgo en el ranking estatal, con 2,1 puntos porcentuales por encima de la media autonómica. Con todo, Rial Boubeta, experto en adicciones juveniles, uno de los especialistas que participaron en el comité de sabios para perfilar la ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, insta a tomar los datos con «muchísima cautela» y a evitar comparaciones interautonómicas porque hay territorios, caso de Galicia, que financian ampliaciones de la muestra y otros no.

Contra la «sobrepatologización»

Este investigador se pregunta por la metodología del Estudes, ya que el estudio que desarrolló para Unicef, con más alumnado, arroja cifras, en este caso estatales, mucho más reducidas de posible uso problemático de redes sociales: un 5,7%. Advierte contra el riesgo de caer en una «sobrepatologización».

Lo que sí coincidiría en ambos trabajos es que las chicas están un poco más conectadas que sus compañeros de pupitre. Si un 17,5% de estudiantes gallegos presenta un uso problemático de las redes sociales en el Estudes, en los varones baja al 16,2% y en las chicas sube al 18,8%.

La encuesta del Plan Nacional sobre Drogas en enseñanzas secundarias analiza además, desde 2019, el «posible uso problemático de internet», que define como «un uso generalizado y problemático de internet, asociado a una pérdida de control y consecuencias negativas para el individuo». En ese indicador las noticias son buenas: se detecta un posible riesgo en el 15,5% del alumnado gallego analizado, 1,6 puntos porcentuales menos que en el sondeo previo.