La borrasca Nils deja cientos de incidencias: jornada de transición antes de la llegada de otro frente

La borrasca Nils avanza hacia Francia tras dejar cientos de incidencias a su paso por Galicia. Entre las más destacadas, el caso de una joven de 20 años que resultó herida en Caldas de Reis después de que un árbol cayese sobre su vehículo o la intervención del GALI de la Axega para achicar agua en el colegio de Mondariz-Balneario, junto al GES-SPEIS de Ponteareas y la Guardia Civil. El viento también provocó caídas de uralitas y partes de fachadas en varios puntos de la comunidad, como en Pontevedra, donde afectaron a varios coches, o en Mos, donde se desprendió el tejado de una nave. Durante el día se contabilizaron 54 accidentes de tráfico, 35 de ellos sin daños personales.

Hoy la meteorología dará una breve tregua, con una situación de transición en espera de un nuevo frente que llegará por la noche. Según el pronóstico de MeteoGalicia, la jornada será mucho más tranquila, especialmente en la primera mitad del día, con algunas lluvias débiles e intermitentes.

Con el avance de la tarde, los chubascos serán más intensos y persistentes, sobre todo en el oeste de la comunidad. Los vientos soplarán del suroeste moderados en general pero fuertes en el litoral y zonas altas. La cota de nieve estará en torno a 1.400 metros. La temperatura en Santiago oscilará entre mínimas de 9ºC y máximas de 12ºC.

La llegada de un nuevo frente traerá un viernes de inestabilidad, con intervalos nubosos y chubascos que pueden ser localmente fuertes y puntualmente tormentosos. La cota de nieve irá bajando a lo largo del día, hasta situarse en torno a 700 metros por la noche, y las temperaturas descenderán. El viento soplará del noroeste, fuerte en general.

Vista de la crecida del río Miño a su paso por Ourense, este miércoles / EFE

El fin de semana

El fin de semana, Galicia se situará en una situación transitoria bajo la influencia de altas presiones. El sábado habrá algún chubasco a primera hora, pero por la tarde dominará el tiempo seco con claros amplios. El viento será moderado, girando al suroeste al final del día. Las previsiones apuntan a un domingo con ratos de tregua en el cielo y apertura de claros aunque podrían quedar restos de inestabilidad en zonas expuestas, especialmente litoral y norte. Ya en la entrada de la próxima semana, MeteoGalicia augura una alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense.