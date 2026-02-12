Camioneros gallegos atrapados por 'Ingrid' piden flexibilidad para no perder el certificado CAP: "No es de recibo repetir todo el curso"

Algunos de los centenares de camioneros gallegos que quedaron atrapados a finales de enero en las autovías A-6 y A-52 a las puertas de Galicia debido a la nevada de la borrasca Ingrid están preocupados por el futuro de sus certificados CAP, un curso de formación obligatorio para ejercer la profesión. El problema es que parte de estos profesionales no pudieron acudir a clases al quedar atrapados en la carretera. Pese a tratarse de una casa de fuerza mayor, preocupa que la excesiva rigidez de esta formación les haga perder las horas y repetir todo el curso, por lo que piden "flexibilidad".

La queja se canalizó desde el primer momento a través de la asociación profesional Vieiros (Unidade Galega de Transportistas) que agrupa a 300 camioneros autónomos y pymes del transporte de Galicia. Su secretario general, Alberto Vila, explica que el problema está en aquella gente que ya había iniciado el curso del CAP y cubierto parte de las 35 horas presenciales que fija la formación. "Temenos que estos camioneros puedan perder ahora el curso completo, porque reprogramar esas horas no es tan fácil".

En teoría, tendrían derecho a recuperar las clases perdidas al tratarse de una causa de fuerza mayor, "por una decisión demencial de la DGT", protesta Vila, que recuerda como a finales de enero Tráfico obligó a estacionar a más de 800 camioneros en las áreas de la A-52 en Zamora y la A-6 en León para evitar la nieve de la borrasca Ingrid cuyo impacto estima que fue menor del esperado.

El problema de reprogramar esas horas de formación es que "no es tan sencillo". Primero, para los propios centros autorizados a impartir el CAP y después, por los propios profesionales. "Porque todo aquel trabajo que se dejó de hacer con el embolsamiento hay que ir recuperándolo" en las semanas posteriores. Ante esta situación, Alberto Vila admite que "recibimos quejas en la asociación de gente afectada" que, semanas después de lo ocurrido, seguía sin una solución clara.

Camiones embolsados en Zamora por 'Ingrid' / ECG

La ruta, más problemática

Los cursos CAP (Certificado de Aptitud Profesional) para camioneros son obligatorios en España para conductores de vehículos de más de 3.500 kilogramos. Los tienen que superar cada cinco años, como un reciclaje, para poder trabajar a los mandos de un camión.

"Los cursos CAP se hacen obligatoriamente para los carnés de camión y autobús, los C y D", añade Alberto Vila, que explica que se puede hacer el curso por semana o los fines de semana, "que es por ejemplo cuando aprovechan para hacerlos los camioneros que están en ruta", que son aquellos que trabajan en grandes distancias y están fuera de lunes a viernes. Y a ellos es a los que más les afectó la situación de Ingrid, que coincidió el embolsamiento entre viernes y sábado.

"Lo que no queremos es que los profesionales afectados tengan que iniciar de nuevo todo el curso desde cero". "Que hayas completado 21 o 28 horas del curso y tengas que volver a empezar no es de recibo", zanjan desde Vieiros.

Por ello, ya no solo demandan que se les permita a estos afectados recuperar las horas que les faltan, "sino que reclamamos a la Xunta y al Ministerio de Transportes un sistema más flexible, non tan rígido para este tipo de formación".

Críticas a la decisión de la DGT La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) exigió "el cese inmediato" del director general de Tráfico, Pere Navarro, por la decisión de la DGT de paralizar la circulación de camiones en diferentes puntos del noroeste peninsular ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Ingrid. El sector considera las medidas desproporcionadas, como afirmaron también desde Vieiros, donde se sumaron a esa petición de cese: "Si hay que paralizar los camiones con ese tiempo, en Alemania no circulaba uno en todo el invierno".

La dificultad de reprogramar

Desde los propios centros formadores reconocen la problemática. Admiten, por un lado, que la reprogramación de clases no siempre es sencilla, sobre todo porque se necesita incorporar a un profesor al que además hay que pagarle. Si el curso es obligatorio por mandato del Ministerio, debería de ser el Gobierno quien asuma ese coste extra de reprogramar, argumentan. Por otra parte, también aseguran que a la estructura del CAP no le vendría mal algo más de flexibilidad, ya que la rigidez es excesiva.

El fin de semana de Ingrid, centros como Santa Eulalia de Santiago sí recibieron llamadas de camioneros atrapados comunicando que llegarían tarde al curso CAP o directamente que no podrían hacerlo.