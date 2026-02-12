Una exconcejala de Láncara se enfrenta a 2 años de prisión por estafar a un constructor y a un mecánico

La exedila socialista de Láncara (Lugo), Begoña López, y su padre han comparecido este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo, acusados de estafa y falsedad documental continuada por no pagar a un constructor, por las obras realizadas en una casa, y al dueño de un taller, por la compra de un tractor. Por todo ello, se enfrentan cada uno a una pena de dos años y seis meses de prisión y a una multa de 2.400 euros, aunque la acusación particular solicitó cuatro años de cárcel y 6.000 euros de multa.

Estafa por una reforma en su vivienda

Los hechos se remontan al año 2021. Según ha explicado la acusación, ella, que ahora cuenta con 39 años de edad, y él, de 66, hicieron una transferencia de 2 euros al constructor, lo que generó un documento con una orden de pago en la que después manipularon el importe para que figuraran 39.272 euros. Al ver la víctima el recibo, creyó que se había hecho el pago y continuó con los trabajos en la vivienda, que posteriormente fueron valorados en 46.338 euros.

Durante el juicio, el constructor explicó que cuando le reclamó a ambos el pago, estos aseguraron que se trataba de un error en el banco y que estaba todo bien. Días más tarde, una mujer llamó a la víctima haciéndose pasar por trabajadora del banco y asegurando que había sido un error de ellos, pero el hombre desconfió «porque reconoció la voz» y descubrió posteriormente que era falsa.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita para los acusados un pago conjunto de 46.338 euros a la víctima por los perjuicios ocasionados, mientras que la acusación popular aumenta la indemnización a 61.000 euros, además de otros 3.000 por daños y perjuicios.

Compra de un tractor

A los dos acusados se les atribuye también una acción similar previa con la compra de un tractor. Al dueño de un taller le entregaron un documento en el que figuraba un pago de 10.002 euros, pero solo ingresaron 2. En este caso, no se reclama indemnización porque el hombre recuperó el tractor cuando éste tuvo una avería y los acusados lo devolvieron al taller.

Finalmente, debido a la ausencia de un testigo importante, que está hospitalizado, se aplazó la continuidad del juicio hasta el 20 de febrero, día en el que declararán los dos acusados, que habían solicitado declarar en último lugar, aunque el abogado ya adelantó que niegan los hechos.