¿Se ha hundido el 'Itoitz'? Salvamento Marítimo pierde la señal del barco que permanecía a la deriva en Ribadeo

Salvamento Marítimo ha perdido de la señal de la radiobaliza del pesquero 'Itoitz' —con base en Ondarroa (Bizkaia)—,que permanecía a la deriva frente a la costa de Ribadeo después de escorarse el lunes en la zona de A Coruña a causa del temporal. Actualmente, trata de verificar si la embarcación se ha hundido «aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas», en Asturias.

La pérdida de señal se produjo en la madrugada de este jueves, según confirmaron fuentes de Salvamento a Europa Press. Ayer mismo el buque Salvamar María Pita logró amarrarlo, pero las condiciones meteorológicas tan adversas hicieron que se soltase del remolque, impidiendo que pudieran llevarlo a puerto. Tampoco logran encontrar la señal del sistema de identificación automática (AIS) del pesquero, del que este lunes ya fue rescatada su tripulación.

La zona presenta olas de hasta nueve metros, con alerta naranja en el mar, lo que impide la intervención del buque de Salvamento Alonso de Chaves, que está previsto que permanezca en el lugar a la espera de una mejora del temporal. Además, el departamento de seguridad marítima prevé realizar un vuelo de reconocimiento cuando las condiciones meteorológicas lo permitan para tratar de verificar si el 'Itoitz' ha naufragado.

Los siete tripulantes fueron rescatados

El incidente se produjo a media mañana de este lunes, momento en el que el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'. En ella, informaba del rescate a la tripulación del 'Itoitz', que estaba escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.