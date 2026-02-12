La inmigración contra la despoblación: Galicia sigue aumentando su número de habitantes con cifras récord gracias a los extranjeros

Hay más gallegos falleciendo que naciendo, esa es la realidad. Pero en un panorama desolador, en el que la población de Galicia parecía hasta hace unos años estar en declive, la llegada de inmigrantes favorece el saldo demográfico de la comunidad. Por cuarto año consecutivo, Galicia aumenta su número de habitantes, alcanzando los 2.728.461, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hace un año, a 1 de enero de 2025, el censo total de Galicia era de 2.715.424 personas.

Es decir, en solo un año, la comunidad aumentó en 13.037 personas más. De esta forma, se confirma la tendencia al alza de los últimos años después del Covid-19 y se consagra como el mayor incremento poblacional desde 2009.

Del total de residentes, 709.057 son mayores de 65 años. Es decir, un cuarto de la población gallega pertenece a la tercera edad. Una cifra que contrasta con los gallegos menores de 18 años: 369.152 (un 13% del total).

Pero la razón de este incremento no es otra que la llegada de extranjeros a Galicia. En solo un año el número de foráneos en Galicia se incrementó en un 12,09%, alcanzando las 193.386 personas. El incremento de 20.863 individuos supera al registrado en 2025, cuando fue de 17.200 inmigrantes.

Además, según los datos del ente estadístico estatal, a día 1 de enero de 2026, en la comunidad gallega residen 359.870 personas que nacieron en otro país, unas 30.000 más que el año pasado. De esta forma, los nacidos fuera de Galicia ya representan más del 13% de la población.

Población por provincias

Por provincias, la última Estadística Continua de Población del INE, con datos provisionales a 1 de enero de 2026, señala que la población residente en A Coruña alcanzó la friolera de 1.143.461 personas. Le sigue la provincia de Pontevedra, con 950.414; el tercer puesto se lo lleva la de Lugo, que registra unas 327.819 personas, superando ligeramente a la de Ourense, con 306.621.

Sin embargo, la población nacida en Galicia, al igual que en el resto del norte peninsular, cayó un 0,6% con respecto al ejercicio anterior. Así las cosas, esto supone un incremento medio del 0,5%, según el INE, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media nacional (0,9%).

Cifra récord a nivel estatal

La población residente en España aumentó en 442.428 personas en 2025 hasta alcanzar los 49.570.725 habitantes. Eso supone un incremento medio del 0,90 % que superaron la Comunidad Valenciana (1,78 %), Castilla-La Mancha (1,31 %), Aragón (1,26 %), Murcia (1,07 %) y Cataluña (1,04 %). Cifras todas ellas muy superiores a las de comunidades del oeste y el norte —entre las que se encuentra Galicia— como Extremadura (0,18 %), País Vasco (0,46 %), Cantabria (0,62 %) y Asturias (0,65 %), o Andalucía (también 0,65 %) y Canarias (0,61 %).

Por otro lado, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron las únicas CCAA en las que se incrementaron los nacidos en el país, un 0,11 %. En el tercio del noroeste peninsular, por el contrario, esta cifra bajó, como es el caso de Galicia, donde bajó en un 0,6%, al igual que en Asturias. De la misma forma, la bajada también se sintió en Castilla y León (0,56%), en Euskadi (0,5%) y en Cantabria (0.37%).