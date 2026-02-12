Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta ante la cárcel de Teixeiro tras la grave lesión de un funcionario

El sindicato convocante de la concentración, este viernes a las 12.00 horas, denuncia una mayor peligrosidad e inadaptación de los nuevos presos

Vista del centro penitenciario de Teixeiro.

Vista del centro penitenciario de Teixeiro. / Carlos Pardellas

R. Prieto

A Coruña

El Sindicato TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar) ha convocado para este viernes una concentración a las puertas del centro penitenciario de Teixeiro, en los accesos principales, entre las 12.00 y las 12.15 horas, como muestra de protesta por la grave agresión sufrida por un funcionario el pasado jueves.

El trabajador resultó herido durante una pelea entre internos en el módulo 3, sufriendo una rotura de tibia con siete puntos de sutura, lesiones que ponen de manifiesto —según denuncian— la creciente peligrosidad y la difícil situación laboralque afronta el personal penitenciario en el centro.

El funcionario, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el viernes debido a la gravedad de las lesiones, intentaba intervenir en una pelea entre dos reclusos. Durante la actuación para separarlos, uno de los internos propinó empujó al trabajador, que cayó al suelo y sufrió una lesión que le causó la rotura de la tibia.

El sindicato convocante de la concentración denuncia el «buenismo» que impera en la gestión penitenciaria, de la que advierte están «ajenos a la realidad de la peligrosidad y de la falta de adaptación de los internos que están entrando». Esta situación, sentencia, culmina con un aumento de las agresiones. Si antes se producía una cada 21 horas en los penales españoles, la ratio ahora -apuntan- es de una cada 15 horas.

Una exconcejala de Láncara se enfrenta a 2 años de prisión por estafar a un constructor y a un mecánico

Morre o escritor e académico Xesús Alonso Montero aos 97 anos

Protesta ante la cárcel de Teixeiro tras la grave lesión de un funcionario

Médicos y sindicatos alertan a Sanidade: la reforma integral de Primaria será «limitada» si no trae más plantillas

Las administraciones se dejan en obra pública casi 4,5 millones cada día en Galicia: un 10% más en un año

La borrasca Nils deja 800 incidencias: jornada de transición antes de la llegada de otro frente

¿Se ha hundido el 'Itoitz'? Salvamento Marítimo pierde la señal del barco que permanecía a la deriva en Ribadeo

Más de 21.000 menores gallegos tienen un consumo peligroso de las redes sociales

Más de 21.000 menores gallegos tienen un consumo peligroso de las redes sociales
