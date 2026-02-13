Fallece el periodista deportivo Emilio Navaza, uno de los grandes cronistas de la era moderna

El periodista deportivo jubilado Emilio Navaza González falleció este viernes a los 77 años en Santiago. Natural de Pontevedra, fue jefe de la sección de Deportes de El Correo Gallego y uno de los impulsores de la Carreira Pedestre Popular de Santiago, organizada por este periódico y que el próximo octubre llegará a su 47 edición.

Hermano de la también periodista jubilada del centro territorial de TVE en Galicia Tareixa Navaza, deja numerosas publicaciones sobre el deporte y el olimpismo en Galicia y un nombre destacado como uno de los grandes cronistas gallegos de la era moderna. Fue autor, entre otros libros, de Gallegos en la gloria olímpica (1992), Voluntad de hierro. Los gallegos de Barcelona 92, año olímpico (1996) y Más allá de la meta. Historias Atléticas de Galicia (Alvarellos Editora, 2022).

Noticias relacionadas

La Federación Gallega de Atletismo le otorgó la Insignia de Oro en 2003 y la Real Academia Olímpica Española, con las tres universidades gallegas, la Medalla Pierre de Coubertín en 2013. Navaza deja viuda y dos hijas tras el reciente fallecimiento de una tercera. La capilla ardiente está instalada en la Sala Cervantes del Complejo Funerario Apóstol Santiago, en Boisaca. La misa por su eterno descanso se celebra este sábado a las seis y media de la tarde en la capilla del mismo complejo. Con posterioridad será incinerado en la intimidad familiar.